Муніципальних депутатів, які запропонували звинуватити путіна в держзраді, викликали до поліції

15:30 09 вересня Київ, Україна

У Петербурзі викликали до поліції сімох депутатів , які запропонували держдумі усунути путіна з посади «у зв'язку з держзрадою».

Про це написав у Твіттері один із депутатів Дмитро Палюга.

"На мене та чотирьох депутатів Смольнінського склали протоколи за дискредитацію органів влади (КпАП рф 20.3.3). Двох відпустили без протоколу. Поки що всім загрожує штраф, але це ще має вирішити суд", - повідомив Дмитро Палюга.





У той день



У їхньому зверненні, зокрема, говорилося, що рішення путіна напасти на Україну «завдає шкоди безпеці росії та її громадян», оскільки російська армія втрачає свої боєздатні підрозділи, а громадяни стають інвалідами.



Також депутати звертали увагу, що відхід іноземних компаній з ринку та еміграція освіченого населення не можуть «пройти безслідно для економічного добробуту громадян росії». У повідомленні управління МВС по Цетральному району Петербурга при цьому сказано, що 7 вересня муніципальні депутати здійснили «дії, спрямовані на дискредитацію чинної влади».У той день депутати «Смольнінського» повідомили, що звернулися до держдуми з пропозицією усунути президента володимира путіна з посади «у зв'язку із державною зрадою». У їхньому зверненні, зокрема, говорилося, що рішення путіна напасти на Україну «завдає шкоди безпеці росії та її громадян», оскільки російська армія втрачає свої боєздатні підрозділи, а громадяни стають інвалідами.Також депутати звертали увагу, що відхід іноземних компаній з ринку та еміграція освіченого населення не можуть «пройти безслідно для економічного добробуту громадян росії».

Адміністративна стаття про "дискредитацію російської армії" з'явилася невдовзі після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Російські суди визнають дискредитацією повідомлення про війну в Україні, яку в росії слід називати "спеціальною військовою операцією".



За даними російського правозахисного проєкту ОВС-Інфо, понад 3800 росіян стали фігурантами справ за цією статтею. Їм загрожує штраф до 50 тисяч рублів. За повторну "дискредитацію" збройних сил росії передбачена кримінальна відповідальність.