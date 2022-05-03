Муфтій Польщі вибачився за календар з російським Кримом

11:12 03 грудня Київ, Україна

Об'єднання мусульман Польщі, в особі муфтія Томаша Мишкевича, перепросило за підпис "Російська Федерація" під ілюстраціями кримських мечетей в календарі на 2021 рік.

"Я висловлюю глибокі співчуття і прошу вибачення у всіх, хто відчував себе скривдженим за це. Очевидно, сталася помилка. Я не хочу звинувачувати себе або кого-небудь тут: це серйозна помилка, якої не повинно було трапитися, але вона сталася. Відбулася редакційна помилка на етапі розроблення, фатальний автоматизм письменника і перенесення назви "(Російська Федерація)", що з'явилася на інших сторінках календаря, за що ще раз прошу вибачення", - сказав він.

Мишкевич наполягає, що в організації не було мети створювати "додаткову напруженість в і без того складній політичній ситуації".

"Ми всі підтримуємо вільний Крим, який так важливий для всіх татар, в тому числі для польсько-татарської громади", - додав він.

Основною метою Об'єднання мусульман Польщі, за його словами, є відстоювання прав мусульманської громади на релігійну практику, недоторканність релігійних об'єктів і кладовищ.



Також Мишкевич сказав, що помилку в календарі вже виправили.



Нагадаємо, релігійне Об'єднання мусульман в Польщі видало календар на 2021 рік, де зображення мечетей в Криму підписали як "Російська Федерація". Це помітив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов і зажадав пояснень.