Муфтій Польщі вибачився за календар з російським Кримом

Об'єднання мусульман Польщі, в особі муфтія Томаша Мишкевича, перепросило за підпис "Російська Федерація" під ілюстраціями кримських мечетей в календарі на 2021 рік.
Мишкевич наполягає, що в організації не було мети створювати "додаткову напруженість в і без того складній політичній ситуації".
Основною метою Об'єднання мусульман Польщі, за його словами, є відстоювання прав мусульманської громади на релігійну практику, недоторканність релігійних об'єктів і кладовищ.
Також Мишкевич сказав, що помилку в календарі вже виправили.
Нагадаємо, релігійне Об'єднання мусульман в Польщі видало календар на 2021 рік, де зображення мечетей в Криму підписали як "Російська Федерація". Це помітив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов і зажадав пояснень.
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