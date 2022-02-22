Москва заявила, що готова до переговорів з Блінкеном щодо України

09:25 22 лютий Київ, Україна

Сьогодні Москва заявила, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров , як і раніше, готовий до переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.



"Навіть у найважчі моменти... ми говоримо: ми готові до переговорів", - заявила офіційна представниця МЗС Марія Захарова в ефірі YouTube.



"Ми завжди за дипломатію", - сказала вона в шоу "Соловйов у прямому ефірі" на YouTube.



Вона виступила після того, як Путін визнав незалежність утримуваних сепаратистами Донецької та Луганської областей України, проклавши цим шлях для розгортання потенційних сил вторгнення.



Нагадаємо, Лавров заявив у понеділок, що він має зустрітися з Блінкеном у четвер у Женеві, щоб обговорити напруження навколо України, що зростає.



Дії Москви викликали міжнародне засудження та обіцянку адресних санкцій із боку США та Європейського Союзу.