Москва заявила, що готова до переговорів з Блінкеном щодо України

Сьогодні Москва заявила, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, як і раніше, готовий до переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
"Навіть у найважчі моменти... ми говоримо: ми готові до переговорів", - заявила офіційна представниця МЗС Марія Захарова в ефірі YouTube.
"Ми завжди за дипломатію", - сказала вона в шоу "Соловйов у прямому ефірі" на YouTube.
Вона виступила після того, як Путін визнав незалежність утримуваних сепаратистами Донецької та Луганської областей України, проклавши цим шлях для розгортання потенційних сил вторгнення.
Нагадаємо, Лавров заявив у понеділок, що він має зустрітися з Блінкеном у четвер у Женеві, щоб обговорити напруження навколо України, що зростає.
Дії Москви викликали міжнародне засудження та обіцянку адресних санкцій із боку США та Європейського Союзу.
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