Москва викликала свого посла з США

Після американських санкцій на торгівлю зброєю, МЗС Росії в терміновому порядку викликав посла Анатолія Антонова з Вашингтона.
Про це йдеться в заяві на сайті російського МЗС в середу, 17 березня.
Як відзначили в Москві, консультації з послом потрібні для того, щоб проаналізувати, "що робити і куди рухатися" в контексті відносин між Росією і США.
Як відзначили в Москві, консультації з послом потрібні для того, щоб проаналізувати, "що робити і куди рухатися" в контексті відносин між Росією і США.
Нагадаємо, 17 березня США ввели ембарго на торгівлю зброєю з Росією. Також стало відомо, що американський Мінторг розширив експортні обмеження щодо Росії через справу опозиціонера Олексія Навального.
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