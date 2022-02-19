Москва вислала заступника голови місії США

05:57 18 лютий Київ, Україна

Учора, 17 лютого, за наказом Кремля, Росія вислала з Москви другого американського дипломата через наростання напруженості через загрозу вторгнення в Україну.

"Ми можемо підтвердити, що Росія вислала заступника глави місії США (DCM) у Росії Барта Гормана", - заявив представник Держдепартаменту.

"Дії Росії проти нашого DCM не були спровоковані, і ми вважаємо це кроком ескалації і обмірковуємо нашу відповідь", - сказав представник.

«Сьогодні як ніколи важливо, щоб наші країни мали у своєму розпорядженні необхідний дипломатичний персонал для полегшення зв'язку між нашими урядами», — сказав чиновник.

Росія заявила, що Горману було наказано піти у відповідь на недавню висилку одного з московських дипломатів із США.

"Американському дипломату було наказано залишити Росію у зв'язку з необґрунтованою висилкою радника-посланника нашого посольства у Вашингтоні", - повідомила офіційна представниця МЗС Москви Марія Захарова у месенджері Telegram.

Вона поклала вину за регулярні взаємні висилки дипломатів на Вашингтон.

«Масові висилки дипломатів і «візова війна», що наростає, — не наш вибір», — сказала Захарова.

Вона стверджувала, що Москва "неодноразово і на різних рівнях пропонувала американській стороні припинити погіршувати умови роботи диппредставництв".

Росія протягом кількох місяців скаржилася на те, що американська влада блокує візи її дипломатам або видає їх повільно.