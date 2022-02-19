Москва вислала заступника голови місії США

Учора, 17 лютого, за наказом Кремля, Росія вислала з Москви другого американського дипломата через наростання напруженості через загрозу вторгнення в Україну.
"Ми можемо підтвердити, що Росія вислала заступника глави місії США (DCM) у Росії Барта Гормана", - заявив представник Держдепартаменту.
"Дії Росії проти нашого DCM не були спровоковані, і ми вважаємо це кроком ескалації і обмірковуємо нашу відповідь", - сказав представник.
«Сьогодні як ніколи важливо, щоб наші країни мали у своєму розпорядженні необхідний дипломатичний персонал для полегшення зв'язку між нашими урядами», — сказав чиновник.
Росія заявила, що Горману було наказано піти у відповідь на недавню висилку одного з московських дипломатів із США.
"Американському дипломату було наказано залишити Росію у зв'язку з необґрунтованою висилкою радника-посланника нашого посольства у Вашингтоні", - повідомила офіційна представниця МЗС Москви Марія Захарова у месенджері Telegram.
Вона поклала вину за регулярні взаємні висилки дипломатів на Вашингтон.
«Масові висилки дипломатів і «візова війна», що наростає, — не наш вибір», — сказала Захарова.
Вона стверджувала, що Москва "неодноразово і на різних рівнях пропонувала американській стороні припинити погіршувати умови роботи диппредставництв".
Росія протягом кількох місяців скаржилася на те, що американська влада блокує візи її дипломатам або видає їх повільно.
"Ми можемо підтвердити, що Росія вислала заступника глави місії США (DCM) у Росії Барта Гормана", - заявив представник Держдепартаменту.
"Дії Росії проти нашого DCM не були спровоковані, і ми вважаємо це кроком ескалації і обмірковуємо нашу відповідь", - сказав представник.
«Сьогодні як ніколи важливо, щоб наші країни мали у своєму розпорядженні необхідний дипломатичний персонал для полегшення зв'язку між нашими урядами», — сказав чиновник.
Росія заявила, що Горману було наказано піти у відповідь на недавню висилку одного з московських дипломатів із США.
"Американському дипломату було наказано залишити Росію у зв'язку з необґрунтованою висилкою радника-посланника нашого посольства у Вашингтоні", - повідомила офіційна представниця МЗС Москви Марія Захарова у месенджері Telegram.
Вона поклала вину за регулярні взаємні висилки дипломатів на Вашингтон.
«Масові висилки дипломатів і «візова війна», що наростає, — не наш вибір», — сказала Захарова.
Вона стверджувала, що Москва "неодноразово і на різних рівнях пропонувала американській стороні припинити погіршувати умови роботи диппредставництв".
Росія протягом кількох місяців скаржилася на те, що американська влада блокує візи її дипломатам або видає їх повільно.
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