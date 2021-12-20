Москва ускладнює відносини між США та Росією - Держдеп США

Незважаючи на те, що з часу саміту президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, що відбувся в червні, пройшло кілька місяців, ще рано говорити, чи можливі більш стабільні відносини між США і Росією.
Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу.
Він назвав діяльність російських військ навколо України, а також випробування Росією протисупутникової ракети у космосі факторами, що ускладнюють двосторонні відносини.
Щодо військової діяльності Росії на кордоні з Україною Нед Прайс запевнив, що США проводять переговори "з європейськими союзниками та партнерами, включаючи Україну". Він зазначив, що ескалація з боку Росії представлятиме значне занепокоєння для Сполучених Штатів.
Прайс також підкреслив, що союзники та партнери США в регіоні "глибоко стурбовані" діями Росії і кілька європейських країн провели власні переговори високого рівня з Росією і висловили стурбованість.
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