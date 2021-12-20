Москва ускладнює відносини між США та Росією - Держдеп США

15:43 16 листопад Київ, Україна

Незважаючи на те, що з часу саміту президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, що відбувся в червні, пройшло кілька місяців, ще рано говорити, чи можливі більш стабільні відносини між США і Росією.

Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу.



Він назвав діяльність російських військ навколо України, а також випробування Росією протисупутникової ракети у космосі факторами, що ускладнюють двосторонні відносини.

"Те, що ми бачимо сьогодні: випробування протисупутникової ракети, а також незвичайна військова діяльність на кордоні з Україною, про яку держсекретар говорив минулого тижня, а також інші ознаки – однозначно змушують нас замислитись, але ми тримаємо дипломатичні канали відкритими", - заявив Прайс у відповідь на питання щодо відносин США та РФ.

Щодо військової діяльності Росії на кордоні з Україною Нед Прайс запевнив, що США проводять переговори "з європейськими союзниками та партнерами, включаючи Україну". Він зазначив, що ескалація з боку Росії представлятиме значне занепокоєння для Сполучених Штатів.



Прайс також підкреслив, що союзники та партнери США в регіоні "глибоко стурбовані" діями Росії і кілька європейських країн провели власні переговори високого рівня з Росією і висловили стурбованість.