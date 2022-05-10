Москва розгорнула чергову дезінформаційну кампанію - МЗС Грузії

13:35 06 серпня Київ, Україна

За кілька днів до 13-ї річниці повномасштабної військової агресії Росії проти Грузії, представник МЗС Росії спробував провести чергову кампанію з дезінформації про російсько-грузинську війну 2008 року.

Про це йдеться в заяві грузинського зовнішньополітичного відомства, поширеній сьогодні, 6 серпня.

У МЗС нагадали російській стороні, що паралельної реальності не існує, міжнародне співтовариство і міжнародне право єдині перед лицем агресивних дій Росії, процесу окупації і фактичної анексії.

В цьому році Європейський суд з прав людини назвав своїм ім'ям Серпневу війну 2008 року і ухвалив, що Російська Федерація, як окупаційна сила і держава, яка здійснює ефективний контроль, несе пряму відповідальність за грубі порушення прав людини під час війни і в постокупаційний період. Страсбурзький суд звинуватив Російську Федерацію в проведенні етнічних чисток і підкреслив недотримання Москвою угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладеної (за посередництва) ЄС.

У Тбілісі прокоментували і коментар МЗС Росії у зв'язку з ювілейною датою Георгіївського трактату, назвавши його «цинічним і абсолютно неприйнятним».

"На цьому тлі опублікований в соцмережах коментар МЗС Росії до річниці Георгіївського трактату 4 серпня 1783 року цинічний і абсолютно неприйнятний, оскільки Росія в порушення цієї угоди почала анексувати грузинські території, захопивши землі на Південному Кавказі", - говориться в повідомленні.

4 серпня МЗС Росії опублікував повідомлення, приурочене до річниці підписання Георгіївського трактату в 1783 році. У Москві відзначили, що «зближення Росії та Грузії відповідало інтересам обох держав».

Заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС РФ Олександр Бікантов прокоментував спільну заяву семи членів Радбезу ООН, які засудили військову присутність Росії в Абхазії і Південній Осетії і кроки, спрямовані на анексію цих регіонів.

Бікантов порадив авторам заяви «стимулювати Тбілісі до відновлення і підтримання рівноправного і взаємошанобливого діалогу» з Сухумі і Цхінвалі замість того, щоб «штампувати відірвані від дійсності тези». У МЗС РФ висловили надію на те, що «здоровий глузд візьме гору, і Тбілісі, і наші грузинські партнери почнуть будувати відносини з сусідами з урахуванням балансу інтересів».

Також Бікантов зазначив, що Москва готова до відновлення добросусідських відносин з Грузією - «в тій мірі, в якій до цього готова грузинська сторона».



У свою чергу в МЗС Грузії заявили, що майбутнє добросусідських відносин двох країн залежить «від деокупації грузинських територій», а також поваги Росією суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.