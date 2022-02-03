Москва розширює рамки та масштаби своєї участі в Африці

09:27 03 лютий Київ, Україна

Американський дослідницький центр Rand оприлюднив звіт про присутність Росії в Африці, яку автори оцінили за декількома ключовими сферами. Зокрема, демографія (російські громадяни в Африці), дипломатичні відносини, військова та соціальна підтримка тощо. За результатами дослідження виявили, що ця присутність дійсно обмежена. Оскільки Москва стратегічно вийшла з регіону з 1990 по 2015 рік, нещодавнє зростання російської активності почалося з дуже низького рівня і залишається скромним порівняно зі США та Китаєм.



За результатами дослідження, демографічні чинники, мабуть, є рушійною силою російської стратегічної участі у Африці, але концентрація російських відвідувачів у Північній Африці може мати оперативні наслідки у періоди заворушень.



Комерційні можливості, особливо у видобувному секторі, широко називаються важливими рушійними силами розширення участі Росії у Африці. Оскільки більшість активних російських компаній на континенті принаймні частково належать державі і майже всі неформально пов'язані з оточенням президента Росії Володимира Путіна.



Склад торгівлі Росії з африканськими країнами подібний до європейської торгівлі, де переважає імпорт продовольства, однак не схожий на торгівлю зі США та Китаєм, де переважають сировина та паливо.

Стратегічно найважливіша тенденція полягає в тому, що "Роснефть", "Татнефть" і "Газпром" - всі принаймні частково належать російському уряду і керуються важливими членами патронажної мережі Путіна - здійснюють більшість вуглеводневих проєктів у Північній Африці. Всі три компанії мають великі проєкти у Лівії. "Роснефть" також має великий проєкт у Алжирі. Лукойл, менш тісно пов'язаний із Кремлем, лідирує у менш стратегічній Гвінейській затоці.



Щодо шести атомних проєктів, які Росія розгорнула на Африканському континенті, то всі вони належать "Росатому". Ці проєкти простягаються на південь від Єгипту через Судан, Ефіопію, Танзанію, Замбію та Південну Африку.



З дипломатичної точки зору, найважливішою подією за час присутності Росії в Африці є її угода з Єгиптом про надання взаємного доступу до аеродромів та повітряного простору. Російські урядові джерела ще називають документ проєктом, але інші ресурси, які використовувалися в дослідженні, вказують на те, що угоду підписали обидві сторони. Як повідомляється, Росія також вела переговори щодо базування та доступу з Суданом, Еритреєю та Сейшельськими островами, проте всі вони неактивні станом на серпень 2019 року.



Радянський Союз був найбільш "розгульним" із зовнішніх постачальників для Африки. Він надавав тисячі літаків та мільярди доларів підтримки африканським партнерам у озброєнні та підготовці під час холодної війни. Росія слідує цьому прикладу в останні роки, хоча в набагато менших масштабах і на набагато більш трансакційній основі, але Росія, очевидно, все ще прагне впливати на континент через продаж зброї та контракти за підтримку.

Хоча Росія є невеликим гравцем в Африці, якщо виміряти присутність, торгівлю, комерційні проєкти і навіть дипломатію, вона є провідною зовнішньою силою в галузі продажу зброї. Продажі російської зброї та постачання африканським країнам за останні роки зросли приблизно з $500 мільйонів США до більш ніж $2 мільярдів на рік, що значно випереджає постачання США та Китаю як за номінальною вартістю, так і за темпами зростання.



Згідно з демографічними та комерційними тенденціями російська військова допомога значною мірою схиляється до Північної Африки. На відміну від інших галузей, московські продажі зброї значно перевищують обсяги продажів інших великих держав і продовжують зростати, тоді як обсяги продажів інших держав стагнують. Алжир, Єгипет, Лівія, ЦАР та меншою мірою Ангола фігурують у даних як ключові отримувачі російської допомоги.



Загалом, схожа картина про допомогу в освіті та навчанні. Хоча встановити точні цифри в доларах для російських зусиль з навчання неможливо, у звіті оцінили, що левова частка російської допомоги у навчанні з 2013 року припадає на Алжир, Єгипет і Лівію. Є достовірні звіти як про індивідуальне, так і про колективне навчання у всіх трьох північноафриканських державах. Географічним винятком є Центральноафриканська Республіка (ЦАР), де росіяни проводять індивідуальне навчання, колективне навчання та пряму консультативну підтримку режиму президента Фостена-Аршанжа Туадери.



Російський уряд іноді вводить в оману з приводу своєї присутності на континенті, а російські ПВК, як правило, обережно ставляться до своєї діяльності. Вважається, що операція Головного розвідувального управління РФ (ГРУ) підтримує Лівійську національну армію Халіфи Хафтара проти інших угруповань у громадянській війні в Лівії, проте поки що неясно, ця присутність постійна або епізодична.



Інші 10% діяльності російських ПВК у всій Африці включали бойові чи інші оперативні завдання поза самооборони, що відносить їх до категорії найманих операцій. Всі ці наймані дії проводилися групою Вагнера або її дочірньою компанією Sewa у ЦАР, Судані та Південному Судані.



Основне, що випливало з цього аналізу з приводу можливої присутності в регіоні в майбутньому - це унікальне значення Лівії в американсько-російських відносинах в Африці. Лівія є країною, де Росія, швидше за все, продовжуватиме розширювати участь з огляду на її поточну діяльність за кордоном.



Крім того, Лівія є унікально важливою країною через її стратегічне розташування на кордоні зі Середземним морем, численні мережі екстремістських організацій, з якими США активно воюють у оголошеній зоні збройних дій та її позиції на важливих повітряних шляхах між європейськими об'єктами Повітряних сил США та оперативними районами у внутрішній частині континенту. Зростання російської участі та впливу в Лівії буде проблематичним для США в кожній із цих областей.



Автори звіту стверджують, що майбутню модель діяльності Росії в Африці можна передбачити, визначивши, де російські провладні посередники найімовірніше знайдуть сприятливі умови, такі як наявні урядові та комерційні відносини, прибуткові можливості у видобувних галузях, місцеві еліти, які шукають зовнішнього спонсора та можливості відшліфувати повноваження Росії. Для кремлівських провладних посередників такі умови були б особливо привабливими там, де західні держави залишили вакуум влади, тікаючи з країн, де вони традиційно були залучені.