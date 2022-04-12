Москва прокоментувала вчорашню зустріч Путіна і Лукашенка

11:12 14 липня Київ, Україна

Вчора в культурній столиці Росії Санкт-Петербурзі пройшла зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Бесіда тривала близько 5 годин, головним її результатом стало збереження ціни на газ для Білорусі та узгодження «обсягу кредитної підтримки».





Як повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, на початку було порушено тему санкційного тиску на Білорусію. Окремо



За підсумками переговорів Путін і Лукашенко:



Вирішили зберегти ціну на газ для Білорусії у 2022-му на рівні 2021 року. У січні Лукашенко заявив, що ціна на поставлений з Росії газ становить $128,5 за тисячу кубометрів, і зазначив, що вона могла б бути «більш справедливою». Про це повідомляє російське інтернет-видання The Bell.Як повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, на початку було порушено тему санкційного тиску на Білорусію. Окремо Лукашенко говорив про тиск опозиції на представників влади в країні. Лідери обмінялися думками з міжнародної обстановки і регіональних проблем, а також обговорили митне, податкове регулювання та енергетику.Вирішили зберегти ціну на газ для Білорусії у 2022-му на рівні 2021 року. У січні Лукашенко заявив, що ціна на поставлений з Росії газ становить $128,5 за тисячу кубометрів, і зазначив, що вона могла б бути «більш справедливою».



Домовилися про обсяг кредитної підтримки Білорусії в зв'язку з податковим маневром в російській нафтовій галузі. Деталі не розкриваються, але, як зазначає «Інтерфакс», Мінськ домагається компенсації подорожчання російської нафти через податковий маневр у Росії з кінця 2018 року. За даними білоруського керівництва, витрати складуть близько $10 млрд в 2019-2024 роках.