Москва прокоментувала вчорашню зустріч Путіна і Лукашенка

Вчора в культурній столиці Росії Санкт-Петербурзі пройшла зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Бесіда тривала близько 5 годин, головним її результатом стало збереження ціни на газ для Білорусі та узгодження «обсягу кредитної підтримки».
Про це повідомляє російське інтернет-видання The Bell.
Як повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, на початку було порушено тему санкційного тиску на Білорусію. Окремо Лукашенко говорив про тиск опозиції на представників влади в країні. Лідери обмінялися думками з міжнародної обстановки і регіональних проблем, а також обговорили митне, податкове регулювання та енергетику.
За підсумками переговорів Путін і Лукашенко:
Вирішили зберегти ціну на газ для Білорусії у 2022-му на рівні 2021 року. У січні Лукашенко заявив, що ціна на поставлений з Росії газ становить $128,5 за тисячу кубометрів, і зазначив, що вона могла б бути «більш справедливою».
Як повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, на початку було порушено тему санкційного тиску на Білорусію. Окремо Лукашенко говорив про тиск опозиції на представників влади в країні. Лідери обмінялися думками з міжнародної обстановки і регіональних проблем, а також обговорили митне, податкове регулювання та енергетику.
За підсумками переговорів Путін і Лукашенко:
Вирішили зберегти ціну на газ для Білорусії у 2022-му на рівні 2021 року. У січні Лукашенко заявив, що ціна на поставлений з Росії газ становить $128,5 за тисячу кубометрів, і зазначив, що вона могла б бути «більш справедливою».
Домовилися про обсяг кредитної підтримки Білорусії в зв'язку з податковим маневром в російській нафтовій галузі. Деталі не розкриваються, але, як зазначає «Інтерфакс», Мінськ домагається компенсації подорожчання російської нафти через податковий маневр у Росії з кінця 2018 року. За даними білоруського керівництва, витрати складуть близько $10 млрд в 2019-2024 роках.
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