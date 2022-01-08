Москва "за принципом взаємності" висилає дипломатів Словаччини, Литви, Латвії та Естонії

14:19 28 квітень Київ, Україна

Росія "віддзеркалює" висилку дипломатів зі Словаччини, Литви, Латвії та Естонії. Всього статус "persona non grata" в Москві отримали 7 диппредставників.

Про це повідомили в МЗС РФ.



У середу в МЗС Росії були викликані посол Латвії Марич Рієкстіньш, посол Литви Ейтвідас Баярунас і тимчасовий повірений у справах Естонії Пірет Рейнтамм Бенно.

"Ґрунтуючись на принципі взаємності, зажадали, щоб два співробітники посольства Литви, а також по одному співробітнику посольств Латвії та Естонії покинули територію Російської Федерації в семиденний термін", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС РФ.



"Главам дипмісій заявлений рішучий протест у зв'язку з провокаційними, нічим не обґрунтованими діями щодо висилки співробітників російських посольств в цих прибалтійських державах. Зазначено, що Вільнюс, Рига і Таллінн продовжують проводити відкрито ворожий курс щодо нашої країни, прикриваючись в цьому випадку псевдосолідарністю з огульними діями Чехії щодо Росії", - додали в російському зовнішньополітичному відомстві.



Також, як повідомили в МЗС РФ, трьом словацьким дипломатам наказано покинути країну до закінчення дня 5 травня.



"28 квітня в МЗС Росії був викликаний посол Словацької Республіки Регак. Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з необґрунтованим оголошенням словацькою стороною "persona non grata" трьох співробітників посольства Росії в Братиславі за абсурдним і надуманим звинуваченням у протиправній діяльності", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.