Москва "за принципом взаємності" висилає дипломатів Словаччини, Литви, Латвії та Естонії

Росія "віддзеркалює" висилку дипломатів зі Словаччини, Литви, Латвії та Естонії. Всього статус "persona non grata" в Москві отримали 7 диппредставників.
Про це повідомили в МЗС РФ.
У середу в МЗС Росії були викликані посол Латвії Марич Рієкстіньш, посол Литви Ейтвідас Баярунас і тимчасовий повірений у справах Естонії Пірет Рейнтамм Бенно.
У середу в МЗС Росії були викликані посол Латвії Марич Рієкстіньш, посол Литви Ейтвідас Баярунас і тимчасовий повірений у справах Естонії Пірет Рейнтамм Бенно.
"Ґрунтуючись на принципі взаємності, зажадали, щоб два співробітники посольства Литви, а також по одному співробітнику посольств Латвії та Естонії покинули територію Російської Федерації в семиденний термін", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС РФ.
"Главам дипмісій заявлений рішучий протест у зв'язку з провокаційними, нічим не обґрунтованими діями щодо висилки співробітників російських посольств в цих прибалтійських державах. Зазначено, що Вільнюс, Рига і Таллінн продовжують проводити відкрито ворожий курс щодо нашої країни, прикриваючись в цьому випадку псевдосолідарністю з огульними діями Чехії щодо Росії", - додали в російському зовнішньополітичному відомстві.
"Главам дипмісій заявлений рішучий протест у зв'язку з провокаційними, нічим не обґрунтованими діями щодо висилки співробітників російських посольств в цих прибалтійських державах. Зазначено, що Вільнюс, Рига і Таллінн продовжують проводити відкрито ворожий курс щодо нашої країни, прикриваючись в цьому випадку псевдосолідарністю з огульними діями Чехії щодо Росії", - додали в російському зовнішньополітичному відомстві.
Також, як повідомили в МЗС РФ, трьом словацьким дипломатам наказано покинути країну до закінчення дня 5 травня.
"28 квітня в МЗС Росії був викликаний посол Словацької Республіки Регак. Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з необґрунтованим оголошенням словацькою стороною "persona non grata" трьох співробітників посольства Росії в Братиславі за абсурдним і надуманим звинуваченням у протиправній діяльності", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.
"Регаку повідомлено, що як відповідь три співробітники посольства Словаччини в Москві оголошуються "persona non grata". Їм наказано до закінчення дня 5 травня 2021 року залишити територію РФ. Послу вручена відповідна нота", - заявили на Смоленській площі.
Там підкреслили, що "рішення словацької влади проявити неправдиву солідарність з Чехією в її провокаційній антиросійській кампанії завдає шкоди традиційно дружнім російсько-словацьким відносинам і конструктивному двосторонньому співробітництву".
17 квітня влада Чехії повідомила про рішення вислати 18 російських дипломатів. За версією Праги, мова йде про співробітників розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, тому що, за їхньою версією, російські спецслужби причетні до вибуху складу боєприпасів в Чехії в 2014 році. Тоді загинули двоє людей.
МЗС РФ у відповідь оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві "персонами нон грата".
Чеський уряд також попросив партнерів вислати зі столиць держав Євросоюзу та НАТО частину ймовірних агентів, які працюють в російських представництвах. Як сказано вище, солідарність з Чехією вже проявила Словаччина, вирішивши вислати трьох російських дипломатів. Литва вишле двох співробітників посольства РФ, Латвія і Естонія - по одному. Також одного дипломата висилає Румунія.
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