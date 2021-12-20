Москва звинувачує літаки-шпигуни НАТО у створенні аварійних ситуацій у повітряному просторі

09:19 06 грудень Київ, Україна

Російському авіалайнеру довелося змінити курс, щоб уникнути зустрічі з літаком-розвідником НАТО, який перетинав курс над Чорним морем.



Про це повідомило Федеральне агентство повітряного транспорту Росії у суботу увечері.



«Напрямок та висоту комерційного рейсу було негайно змінено», щоб уникнути зіткнення, повідомило агентство, додавши, що невідомий літак не відповів на радіокадри від авіадиспетчерської служби.



Літаку Аерофлоту довелося впасти на 500 метрів (1600 футів), щоб витримати дистанцію від літака-розвідника, який пілоти бачили з кабіни неозброєним оком.



Другий літак, вже приватний, що летів з чорноморського курорту Сочі до столиці Північної Македонії Скоп'є, також повинен був відхилитися, щоб уникнути літака-шпигуна, заявили в управлінні повітряного транспорту.



«Збільшена активність літаків НАТО біля кордонів Росії... створює ризик небезпечних аварій за участю цивільних літаків», - заявило агентство, додавши, що заявить дипломатичний протест.



Російська влада не повідомила, яка країна керувала літаком-розвідником.



Зазначимо, у п'ятницю російські винищувачі були відправлені для супроводу двох американських літаків-шпигунів над Чорноморським регіоном.



Суботній інцидент стався на тлі зростання напруженості у відносинах між Росією та країнами Заходу, які звинувачують Москву у зосередженні військ на кордоні з Україною для підготовки до вторгнення.



Росія заперечувала, що має такі плани, у свою чергу звинувачуючи країни НАТО в «провокаціях», включаючи військові навчання біля своїх кордонів.