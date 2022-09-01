Москва та Санкт-Петербург потрапили у сумний рейтинг міст із найбільшим забрудненням діоксидом азоту

12:25 30 серпня Київ, Україна

Відразу два міста росії потрапили до сумного рейтингу американських дослідників, які оцінили ступінь забруднення світу діоксидом азоту (NO2).

У топі-10 опинилися Москва з другим місцем і Санкт-Петербург - з четвертим. Лідером із концентрації цієї шкідливої речовини став китайський Шанхай. між ними розташувався Тегеран, а замикає п'ятірку Пекін.

У першій десятці є ще два міста з країн СНД — Ашхабад та Мінськ (7-е та 8-е місця відповідно), а решта — це Каїр, Стамбул та Хошимін.



Вчені пов'язали перебування російських міст у верхніх рядках списку зі старим автопарком країни. Але ж росія не зупиниться на досягнутому — природоохоронне законодавство швидко деградувало після введення військ в Україну та санкцій у відповідь Заходу. Наприклад, уряд дозволив випускати автомобілі, що виробляють утричі більше чадного газу, ніж можна було за стандартом «Євро-5», що діяв раніше. Було відсунуто терміни федерального проєкту «Чисте повітря», який передбачав зниження рівня забруднення повітря у 12 містах, зокрема, зниження викидів щонайменше ніж на 20%, а до 2030 р. — удвічі.

Обнулення екологічних стандартів дуже скоро має принести свої плоди. І міста-мільйонники росії почнуть жадібно боротися за лідерство в топі за концентрацією в повітрі хімії.



За словами експертів, зростання смертності з NO2 (двоокис азоту) пов'язане не так тісно, як із забрудненням найдрібнішими твердими частинками (PM2,5). Але високотоксичний діоксид азоту здатний викликати небезпечні респіраторні захворювання, зокрема провокувати виникнення астми в дітей.



Хоча про що тут говорити, якщо Красноярськ набуває статусу найбруднішого міста у світі майже щороку. Його індекс якості повітря в 2021 році становив 427. Російське місто обійшло Кабул (Афганістан) і Колкату (Індія), індекси яких виявилися значно меншими — 152 і 122 відповідно.



Тим часом в екологічному рейтингу по самій росії Красноярськ не увійшов і до трійки. Некомерційна організація "Наш фонд" у липні 2022 року помістила його на четверте місце. Топовими за забрудненням повітря, води, кількістю звалищ і промислових підприємств виявилися Магнітогорськ, Челябінськ і Норильськ.