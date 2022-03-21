Москва блокує іноземні ЗМІ через правдиве висвітлення війни в Україні

На території РФ заблокували популярні азербайджанські інтернет-видання, які розповідають правду про війну Росії проти України.
Про це інформує ЛІГА.Новини з посиланням на Посольство України в Азербайджані.
Зокрема, припинили роботу добре відомі за межами Азербайджану медіа – Haqqin та Minval.
Зазначається, що посол України подякував головним редакторам та журналістам цих видань за неупереджене висвітлення перебігу російсько-української війни, а також злочини, які російські окупанти скоюють на українській землі.
Про це інформує ЛІГА.Новини з посиланням на Посольство України в Азербайджані.
Зокрема, припинили роботу добре відомі за межами Азербайджану медіа – Haqqin та Minval.
Зазначається, що посол України подякував головним редакторам та журналістам цих видань за неупереджене висвітлення перебігу російсько-української війни, а також злочини, які російські окупанти скоюють на українській землі.
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