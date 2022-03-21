Москва блокує іноземні ЗМІ через правдиве висвітлення війни в Україні

12:41 21 березня Київ, Україна

На території РФ заблокували популярні азербайджанські інтернет-видання, які розповідають правду про війну Росії проти України.



Про це інформує ЛІГА.Новини з посиланням на Посольство України в Азербайджані.



Зокрема, припинили роботу добре відомі за межами Азербайджану медіа – Haqqin та Minval.



Зазначається, що посол України подякував головним редакторам та журналістам цих видань за неупереджене висвітлення перебігу російсько-української війни, а також злочини, які російські окупанти скоюють на українській землі.