Московський міськсуд визнав законним арешт гіркіна та залишив його під вартою

18:32 29 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє російський "Інтерфакс". Московський міський суд росії 29 серпня визнав законним арешт ексватажка бойовиків "ДНР" ігоря гіркіна (стрєлкова) у справі про заклики до екстремістської діяльності.Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Постанова Міщанського суду москви від 21 липня 2023 року про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо ігоря гіркіна строком до 18 вересня 2023 року залишити без змін, апеляційні скарги - залишити без задоволення", - йдеться в судовому рішенні.

Захист гіркіна просив апеляційний суд скасувати рішення першої інстанції та обрати йому м'якший запобіжний захід.



Зокрема, адвокати зазначили, що їхній підзахисний не збирається ховатися від слідства і суду, позитивно характеризується, має різні нагороди, страждає на низку захворювань, а також активно співпрацює зі слідством і "дає послідовні та правдиві свідчення".



Гіркін підтримав адвокатів і зазначив, що не розуміє, чому суд першої інстанції обрав йому арешт як запобіжний захід. За його словами, він довгий час не виїжджав за межі росії, перебуває "в полі зору" спецслужб і нагадав, що засуджений судом Гааги до довічного ув'язнення.

"Чому саме зараз я маю тікати і куди, я особисто, в матеріалах висунутого мені звинувачення і за роз'ясненнями слідчого не бачу, незважаючи на весь свій досить великий оперативний досвід", - сказав гіркін, звертаючись до суду.

Крім того, він наголосив, що не визнає провину і що "має намір довести свою невинність".



Прокурор попросив Мосміськсуд залишити рішення першої інстанції без змін. Слідчий у процесі не брав участі.