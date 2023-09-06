Московський міськсуд визнав законним арешт гіркіна та залишив його під вартою

Московський міський суд росії 29 серпня визнав законним арешт ексватажка бойовиків "ДНР" ігоря гіркіна (стрєлкова) у справі про заклики до екстремістської діяльності.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
Захист гіркіна просив апеляційний суд скасувати рішення першої інстанції та обрати йому м'якший запобіжний захід.
Зокрема, адвокати зазначили, що їхній підзахисний не збирається ховатися від слідства і суду, позитивно характеризується, має різні нагороди, страждає на низку захворювань, а також активно співпрацює зі слідством і "дає послідовні та правдиві свідчення".
Гіркін підтримав адвокатів і зазначив, що не розуміє, чому суд першої інстанції обрав йому арешт як запобіжний захід. За його словами, він довгий час не виїжджав за межі росії, перебуває "в полі зору" спецслужб і нагадав, що засуджений судом Гааги до довічного ув'язнення.
Крім того, він наголосив, що не визнає провину і що "має намір довести свою невинність".
Прокурор попросив Мосміськсуд залишити рішення першої інстанції без змін. Слідчий у процесі не брав участі.
Прокурор попросив Мосміськсуд залишити рішення першої інстанції без змін. Слідчий у процесі не брав участі.
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