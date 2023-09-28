Потужний вибух у Ташкенті: жителі повідомляють про сильну пожежу та пошкоджені вікна

Представники МНС Узбекистану наголошують, що пожежа виникла в Сергелійському районі столиці, і пов'язують її з можливим ударом блискавки, який спровокував загоряння складських приміщень.

На цей момент не надійшло інформації про постраждалих або жертв внаслідок цієї пожежі, проте ситуація продовжує розвиватися, і відповідні служби продовжують роботу на місці події.