Потужний вибух у Ташкенті: жителі повідомляють про сильну пожежу та пошкоджені вікна

У Ташкенті, столиці Узбекистану, у ніч із 27 на 28 вересня стався потужний вибух, в районі митного складу, що розташований поблизу Ташкентського аеропорту.
Повідомлення про подію надійшли від МНС Узбекистану та різних Telegram-каналів.
Соціальні мережі заповнилися повідомленнями, що вибухову хвилю відчули в радіусі 30 кілометрів від епіцентру. Жителі міста діляться інформацією про сильну пожежу та пошкоджені вікна в будинках, що знаходяться поблизу аеропорту.
Повідомлення про подію надійшли від МНС Узбекистану та різних Telegram-каналів.
Соціальні мережі заповнилися повідомленнями, що вибухову хвилю відчули в радіусі 30 кілометрів від епіцентру. Жителі міста діляться інформацією про сильну пожежу та пошкоджені вікна в будинках, що знаходяться поблизу аеропорту.
Представники МНС Узбекистану наголошують, що пожежа виникла в Сергелійському районі столиці, і пов'язують її з можливим ударом блискавки, який спровокував загоряння складських приміщень.
На цей момент не надійшло інформації про постраждалих або жертв внаслідок цієї пожежі, проте ситуація продовжує розвиватися, і відповідні служби продовжують роботу на місці події.
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