Потужний вибух пролунав на оптико-механічному заводі в підмосков'ї - росЗМІ

У місті Сергіїв Посад, Московської області, пролунав потужний вибух на Загірському оптико-механічному заводі. Вибух був такої сили, що у багатьох найближчих будинках повибивало шибки.
Про це повідомляє низка росЗМІ.
Пишуть, що горять склади з піротехнікою внаслідок удару БПЛА. Попередньо 22 постраждалих.
Про це повідомляє низка росЗМІ.
Пишуть, що горять склади з піротехнікою внаслідок удару БПЛА. Попередньо 22 постраждалих.
Офіційна влада росії поки ситуацію не коментувала.
На сайті Загірського заводу вказується, що підприємство є «провідним розробником та виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я». Зокрема, тут, як повідомляється на сайті, було зроблено "улюблений приціл генсека Леоніда Брежнєва". Завод входить до компанії "Ростех". У 2022 році там вихвалялися розробкою нового бінокля для військово-морського флоту росії.
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