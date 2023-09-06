Потужний вибух пролунав на оптико-механічному заводі в підмосков'ї - росЗМІ

11:23 09 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє низка росЗМІ.



Пишуть, що горять склади з піротехнікою внаслідок удару



У місті Сергіїв Посад, Московської області, пролунав потужний вибух на Загірському оптико-механічному заводі. Вибух був такої сили, що у багатьох найближчих будинках повибивало шибки.Про це повідомляє низка росЗМІ.Пишуть, що горять склади з піротехнікою внаслідок удару БПЛА . Попередньо 22 постраждалих.

Офіційна влада росії поки ситуацію не коментувала.

На сайті Загірського заводу вказується, що підприємство є «провідним розробником та виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я». Зокрема, тут, як повідомляється на сайті, було зроблено "улюблений приціл генсека Леоніда Брежнєва". Завод входить до компанії "Ростех". У 2022 році там вихвалялися розробкою нового бінокля для військово-морського флоту росії.