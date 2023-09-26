Потужний вибух на складі палива в Нагірному Карабаху: десятки загиблих та постраждалих

Увечері 25 вересня на складі з паливом, розташованому неподалік траси Степанакерт (Ханкенді) - Аскеран на території Нагірного Карабаху, стався потужний вибух.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За попередніми даними місцевих Telegram-каналів, вибухнув резервуар із бензином. У момент вибуху на автозаправних станціях на околицях знаходилося безліч людей, які намагалися заправити свої автомобілі, щоб залишити Нагірний Карабах.
На ранок 26 вересня відомо про 20 загиблих та понад 200 постраждалих. Існує також велика кількість осіб, про яких немає жодної інформації, та їх вважають зниклими безвісти.
МОЗ Нагірного Карабаху повідомило, що 290 постраждалих з опіками різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до медичних центрів. Семеро людей померли в лікарні, і тіла 13 осіб не можуть бути ідентифіковані. Багато хто з постраждалих перебуває у критичному стані.
Омбудсмен Нагірного Карабаху наголосив, що медична інфраструктура в регіоні недостатньо розвинена для надання допомоги постраждалим, і потрібне термінове залучення санітарної авіації.
МОЗ Вірменії повідомило, що команда медичних фахівців з необхідним обладнанням та ліками вирушила на гелікоптері до Степанакерта для надання допомоги постраждалим. Наразі пацієнтів готують до евакуації із центральної клінічної лікарні Степанакерта.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За попередніми даними місцевих Telegram-каналів, вибухнув резервуар із бензином. У момент вибуху на автозаправних станціях на околицях знаходилося безліч людей, які намагалися заправити свої автомобілі, щоб залишити Нагірний Карабах.
На ранок 26 вересня відомо про 20 загиблих та понад 200 постраждалих. Існує також велика кількість осіб, про яких немає жодної інформації, та їх вважають зниклими безвісти.
МОЗ Нагірного Карабаху повідомило, що 290 постраждалих з опіками різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до медичних центрів. Семеро людей померли в лікарні, і тіла 13 осіб не можуть бути ідентифіковані. Багато хто з постраждалих перебуває у критичному стані.
Омбудсмен Нагірного Карабаху наголосив, що медична інфраструктура в регіоні недостатньо розвинена для надання допомоги постраждалим, і потрібне термінове залучення санітарної авіації.
МОЗ Вірменії повідомило, що команда медичних фахівців з необхідним обладнанням та ліками вирушила на гелікоптері до Степанакерта для надання допомоги постраждалим. Наразі пацієнтів готують до евакуації із центральної клінічної лікарні Степанакерта.
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