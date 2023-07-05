Потужний шторм паралізував Нідерланди: скасування авіарейсів та проблеми з транспортом

12:20 05 липня Київ, Україна

Нідерланди охопив потужний шторм, що призвело до скасування сотень авіарейсів та паралізації транспортного руху.

Через сильний вітер, що має назву шторм "Полі", Нідерланди зіткнулися з серйозними порушеннями повітряного та залізничного сполучення, і влада закликає мешканців залишатися вдома.

Згідно з інформацією нідерландської телерадіокомпанії NOS, Національний метеорологічний інститут оголосив червоний код штормового попередження для більшості країни, що є найвищим рівнем небезпеки. Пориви вітру досягають швидкості до 120 кілометрів на годину.

У містечку Вейк-ан-Зеї, розташованому на північ від Амстердама, вже заміряли швидкість вітру - 145 кілометрів на годину, що є найсильнішим поривом вітру в липні.

Weerplaza повідомляє, що шторм "Полі" є найпотужнішим літнім штормом, коли-небудь зареєстрованим.

Аеропорт Схіпхол в Амстердамі, один із найжвавіших транспортних вузлів Європи, змушений скасувати понад 300 рейсів. Передбачається, що рух буде обмежено щонайменше до 15:00 за місцевим часом.

Жителі провінції Північна Голландія, що включає Амстердам, отримали попередження на свої мобільні телефони, які рекомендують залишатися вдома та мати номери екстрених служб під рукою у разі загрози життю. Поблизу населеного пункту Алкмара сильний вітер перекинув вантажівку.

Залізничний оператор NS припинив усі поїзди на півночі Нідерландів, а шосе на північ від Амстердама тимчасово закрили через падіння дерев.

Амстердамська транспортна компанія GVB вирішила не запускати автобуси та трамваї через екстремальні погодні умови.