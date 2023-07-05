Потужний шторм паралізував Нідерланди: скасування авіарейсів та проблеми з транспортом

Нідерланди охопив потужний шторм, що призвело до скасування сотень авіарейсів та паралізації транспортного руху.
Через сильний вітер, що має назву шторм "Полі", Нідерланди зіткнулися з серйозними порушеннями повітряного та залізничного сполучення, і влада закликає мешканців залишатися вдома.
Згідно з інформацією нідерландської телерадіокомпанії NOS, Національний метеорологічний інститут оголосив червоний код штормового попередження для більшості країни, що є найвищим рівнем небезпеки. Пориви вітру досягають швидкості до 120 кілометрів на годину.
У містечку Вейк-ан-Зеї, розташованому на північ від Амстердама, вже заміряли швидкість вітру - 145 кілометрів на годину, що є найсильнішим поривом вітру в липні.
Weerplaza повідомляє, що шторм "Полі" є найпотужнішим літнім штормом, коли-небудь зареєстрованим.
Аеропорт Схіпхол в Амстердамі, один із найжвавіших транспортних вузлів Європи, змушений скасувати понад 300 рейсів. Передбачається, що рух буде обмежено щонайменше до 15:00 за місцевим часом.
Жителі провінції Північна Голландія, що включає Амстердам, отримали попередження на свої мобільні телефони, які рекомендують залишатися вдома та мати номери екстрених служб під рукою у разі загрози життю. Поблизу населеного пункту Алкмара сильний вітер перекинув вантажівку.
Залізничний оператор NS припинив усі поїзди на півночі Нідерландів, а шосе на північ від Амстердама тимчасово закрили через падіння дерев.
Амстердамська транспортна компанія GVB вирішила не запускати автобуси та трамваї через екстремальні погодні умови.
Через сильний вітер, що має назву шторм "Полі", Нідерланди зіткнулися з серйозними порушеннями повітряного та залізничного сполучення, і влада закликає мешканців залишатися вдома.
Згідно з інформацією нідерландської телерадіокомпанії NOS, Національний метеорологічний інститут оголосив червоний код штормового попередження для більшості країни, що є найвищим рівнем небезпеки. Пориви вітру досягають швидкості до 120 кілометрів на годину.
У містечку Вейк-ан-Зеї, розташованому на північ від Амстердама, вже заміряли швидкість вітру - 145 кілометрів на годину, що є найсильнішим поривом вітру в липні.
Weerplaza повідомляє, що шторм "Полі" є найпотужнішим літнім штормом, коли-небудь зареєстрованим.
Аеропорт Схіпхол в Амстердамі, один із найжвавіших транспортних вузлів Європи, змушений скасувати понад 300 рейсів. Передбачається, що рух буде обмежено щонайменше до 15:00 за місцевим часом.
Жителі провінції Північна Голландія, що включає Амстердам, отримали попередження на свої мобільні телефони, які рекомендують залишатися вдома та мати номери екстрених служб під рукою у разі загрози життю. Поблизу населеного пункту Алкмара сильний вітер перекинув вантажівку.
Залізничний оператор NS припинив усі поїзди на півночі Нідерландів, а шосе на північ від Амстердама тимчасово закрили через падіння дерев.
Амстердамська транспортна компанія GVB вирішила не запускати автобуси та трамваї через екстремальні погодні умови.
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