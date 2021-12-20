Потужна пожежа сталася у діловому кварталі Осаки, є жертви

18:05 17 грудень Київ, Україна

У портовому японському місті Осака у п'ятницю, 17 грудня, о 10:30 за місцевим часом (3:30 за Києвом) сталася пожежа на четвертому поверсі однієї з будівель у діловому кварталі міста. Внаслідок пожежі постраждали 28 осіб, померли 24 особи віком від 20 до 60 років.

Про це повідомляє Департамент пожежної безпеки Осаки.



Повідомляється, що у гасінні пожежі було задіяно 70 пожежних команд. Через 30 хв після займання вогнеборцям вдалося загасити вогонь.

Поки що причина пожежі офіційно не повідомляється. Поліція розглядає версію підпалу.



Як повідомляє японська телерадіокорпорація NHK, нинішня пожежа є найбільш смертоносною в Японії з липня 2019 року, коли внаслідок підпалу анімаційної студії в Кіото загинуло 36 людей.