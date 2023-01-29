Потужні вибухи та пожежа на заводі з виробництва боєприпасів в Ірані

08:09 29 січня Київ, Україна

У місті Ісфахан в Ірані пролунав вибух в одному із центрів виробництва боєприпасів міноборони країни. За непідтвердженими даними, детонація сталася після атаки безпілотників. Про це у суботу, 28 січня, повідомило місцеве агентство IRNA з посиланням на заступника губернатора провінції Мохаммада Джаннесарі.

За його словами, вибух стався на заводі в одному з центрів Міноборони.

Очевидці повідомили, що звуки вибухів долинали із району складу боєприпасів.

За словами співробітника служби безпеки, жертв внаслідок вибуху немає, повідомляє іранська державна телекомпанія IRIB.

"Вибух стався в одному з центрів з виробництва боєприпасів Міноборони, і, згідно із заявою заступника голови з політичних питань та безпеки провінції Ісфахан, постраждалих немає", - йдеться у матеріалі IRIB.

Також ЗМІ повідомляють, що в Ірані горять інші виробництва.

Раніше цього місяця в Євросоюзі анонсували додаткові санкції проти Ірану та Білорусі – ключових союзників Росії у війні проти України.

Також США оголосили про запровадження нового пакету санкцій проти ключових іранських чиновників та однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії бойових БПЛА.