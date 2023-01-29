Потужні вибухи та пожежа на заводі з виробництва боєприпасів в Ірані

У місті Ісфахан в Ірані пролунав вибух в одному із центрів виробництва боєприпасів міноборони країни. За непідтвердженими даними, детонація сталася після атаки безпілотників. Про це у суботу, 28 січня, повідомило місцеве агентство IRNA з посиланням на заступника губернатора провінції Мохаммада Джаннесарі.
За його словами, вибух стався на заводі в одному з центрів Міноборони.
Очевидці повідомили, що звуки вибухів долинали із району складу боєприпасів.
За словами співробітника служби безпеки, жертв внаслідок вибуху немає, повідомляє іранська державна телекомпанія IRIB.
Також ЗМІ повідомляють, що в Ірані горять інші виробництва.
Раніше цього місяця в Євросоюзі анонсували додаткові санкції проти Ірану та Білорусі – ключових союзників Росії у війні проти України.
Також США оголосили про запровадження нового пакету санкцій проти ключових іранських чиновників та однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії бойових БПЛА.
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