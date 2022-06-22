Потужний землетрус в Афганістані забрав життя мінімум 1000 людей

18:02 22 червня Київ, Україна

Внаслідок потужного землетрусу в кількох провінціях Афганістану загинуло щонайменше 1000 людей, 1500 отримали поранення.

Швидше за все, кількість жертв стихії зростатиме, повідомляє Aljazeera з посиланням на місцеву владу.

Американські сейсмологи уточнюють, що, за їхніми даними, землетрус стався магнітудою 5,9 бала на глибині близько 51 км, а його епіцентр розташовувався приблизно за 44 кілометри від міста Хост на південному сході Афганістану.

Більшість загиблих – у провінції Пактика на сході країни.

Підземні поштовхи почалися вночі 22 червня, близько 01:30 за місцевим часом (23:30 за Київським), коли більшість людей міцно спали, і була така сила, що відчувалася на відстані до 500 км від епіцентру.

У сільських районах Афганістану практично немає капітальних будівель, більшість приватних житлових будинків зведені з глини, без жодного фундаменту, тому землетруси зазвичай завдають країні значної шкоди.

Країна розташована в сейсмічно активному регіоні, що налічує одразу кілька розломів.



За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, за останні 10 років землетруси в країні забрали життя понад 7000 людей.