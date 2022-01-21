Найпотужніший ураган Саллі насувається на Сполучені Штати Америки

Ураган Саллі, один з п'яти рекордних штормів, що вибухнули одночасно в Атлантиці, з вітром, що посилюється зі швидкістю не менше 100 миль на годину і можливістю випадання дощу до 2 футів, який може викликати сильну повінь.
Ураган досяг другої категорії та загрожує відразу трьом штатам: Луїзіані, Міссісіпі та Флориді. Першими удар стихії вже сьогодні відчують жителі Луїзіани. Губернатор штату оголосив надзвичайний стан і закликав жителів прибережних районів до евакуації.
Синоптики прогнозують потужні опади у найближчу добу та попереджають про повені.
В очікуванні урагану: до мексиканської затоки наближається "Саллі". Ураган зміцнився до 2 категорії та загрожує відразу трьом штатам - Луїзіані, Міссісіпі й Флориді. Першими удар стихії вже сьогодні відчують жителі Луїзіани - тамтешній губернатор оголосив надзвичайний стан і закликав евакуюватися жителів прибережних районів. Синоптики прогнозують потужні опади у найближчу добу і попереджають про повені. "Саллі" - це вже 18-й ураган, який в цьому році накрив Сполучені Штати.
Слід зауважити, що Саллі - це вже 18-й ураган, який в цьому році накрив Сполучені Штати Америки.
Ураган досяг другої категорії та загрожує відразу трьом штатам: Луїзіані, Міссісіпі та Флориді. Першими удар стихії вже сьогодні відчують жителі Луїзіани. Губернатор штату оголосив надзвичайний стан і закликав жителів прибережних районів до евакуації.
Синоптики прогнозують потужні опади у найближчу добу та попереджають про повені.
В очікуванні урагану: до мексиканської затоки наближається "Саллі". Ураган зміцнився до 2 категорії та загрожує відразу трьом штатам - Луїзіані, Міссісіпі й Флориді. Першими удар стихії вже сьогодні відчують жителі Луїзіани - тамтешній губернатор оголосив надзвичайний стан і закликав евакуюватися жителів прибережних районів. Синоптики прогнозують потужні опади у найближчу добу і попереджають про повені. "Саллі" - це вже 18-й ураган, який в цьому році накрив Сполучені Штати.
Слід зауважити, що Саллі - це вже 18-й ураган, який в цьому році накрив Сполучені Штати Америки.
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