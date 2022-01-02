Моряк чотири роки жив на покинутому вантажному кораблі

19:17 23 квітень Київ, Україна

За рішенням єгипетського суду сирійський моряк провів 4 роки в повній самоті на покинутому кораблі.



Тепер моряку з Сирії Мохаммеду Айшу нарешті дозволили покинути судно, і чоловік відправився додому, пише BBC.

"Як я себе почуваю? Ніби я нарешті вийшов з в'язниці. Я нарешті збираюся возз'єднатися зі своєю сім'єю. Я побачу їх знову", - розповів моряк в голосовому повідомленні, надісланому під час дороги в його рідну Сирію.

Історія почалася в липні 2017 року, коли MV Aman затримали в єгипетському порту Адаб. У вантажного судна були прострочені захисне обладнання та класифікаційні свідоцтва. При цьому ліванські підрядники не оплатили паливо, а власники MV Aman в Бахрейні зіткнулися з фінансовими труднощами.



ОСкільки єгипетський капітан корабля зійшов на берег, місцевий суд оголосив Мохаммеда Айшу, старшого офіцера корабля, законним опікуном, охоронцем MV Aman. Мохаммед, який народився в сирійському середземноморському портовому місті Тартус, стверджує, що йому не пояснили значення такого судового наказу. Тільки через кілька місяців, коли інші члени екіпажу почали залишати корабель, хлопець зрозумів, що відбувається.





Наступні чотири роки моряк вимушено провів на судні. Він розважав себе тим, що спостерігав, як кораблі пропливають повз - через Суецький канал, що розташований поруч.

Під час недавнього блокування, викликаного гігантським контейнеровозом Ever Given, Мохаммед нарахував десятки суден, які очікують відновлення руху. Повз на іншому судні навіть кілька разів проходив його товариш-моряк, і друзі змогли поспілкуватися телефоном.



У серпні 2018 року Мохаммед дізнався, що померла його мати. Жінка працювала вчителькою, і свого часу саме вона навчила моряка відмінній англійській. Тоді чоловік став серйозно замислюватися про суїцид.



Згідно із законом, він був змушений залишатися на борту, при цьому йому не платили, він був деморалізований і почувався з кожним днем все гірше. Вночі, за словами Мохаммеда, корабель нагадував йому могилу:

"Нічого не видно, нічого не чути, ніби ти в труні".

У березні 2020 року шторм зірвав судно з якірної стоянки, корабель продрейфував 8 км і сів на мілину в кількох сотнях метрів від берегової лінії. Це дало можливість Мохаммеду раз на кілька днів самостійно добувати собі їжу і навіть заряджати телефон.



Власники судна стверджують, що намагалися допомогти морякам, але у них були зв'язані руки, оскільки вони не могли вплинути на суд або замінити Мохаммеда кимось іншим. За їхніми словами, Мохаммед взагалі не повинен був підписувати наказ суду.



За даними Міжнародної організації праці, на сьогодні в світі налічується більше ніж 250 подібних судових справ, коли екіпажі в результаті просто залишають судна напризволяще. У 2020-му було зареєстровано 85 таких нових випадків, що в два рази більше, ніж в попередньому році.