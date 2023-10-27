Молдова заборонила 22 пропагандистські ресурси росії

19:30 24 жовтня Київ, Україна

Служба розвідки та безпеки Республіки Молдова наказала заблокувати 22 сайти, які розповсюджують неправдиву інформацію.

Про це йдеться на сайті молдавського відомства.



Серед пропагандистських ресурсів росії, які тепер будуть недоступні у Молдові, - "росія 1", "росія 24", "Перший канал", НТВ, ТВЦ, "Зірка", "Рен-ТВ", "Царгород", "Вести.ру "Світ", "Світ 24" та інші.



У наказі росію називають державою-агресором, а інформаційну діяльність перелічених вебресурсів — джерелами онлайн-контенту, які застосовуються під час інформаційної війни щодо Молдови.



Наказ про блокування російських сайтів було розроблено в рамках надзвичайного стану, який в Молдові оголосили через російське повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.



Необхідність такого рішення Кишинів обґрунтував наявними загрозами та необхідністю забезпечення безпеки енергопостачання, управління потоком біженців та протидії іншим ризикам безпеки.