Молдова придбає системи ППО на тлі російських ракетних атак на Україну

17:59 18 жовтня Київ, Україна

Уряд Молдови має намір придбати комплекси протиповітряної оборони (ППО) на тлі агресії росії проти України та інциденту з прольотом російських крилатих ракет над молдавською територією.



Про це під час пресконференції 18 жовтня заявив прем’єр-міністр країни Ігор Гросу, повідомляє NewsMaker.

"Ми ще раз зрозуміли, що маємо вкладати в наші системи оборони. Остання заява міністра оборони говорить про те, що росія, на жаль, не поспішає визнавати цей факт (порушення повітряного простору ракетами — ред.). Нас це не дивує. Це лише підкріплює наше рішення шукати можливості для того, щоб ми не тільки могли відслідковувати ракети та літальні апарати, що порушують наш повітряний простір, а й могли задіяти системи, які запобігають таким спробам", - зазначив чиновник.

При цьому він не назвав вартість закупівель ППО, проте визнав, що ця ініціатива не буде дешевою для Молдови.

"Я не можу назвати вам цифру. Військові повинні провести необхідну оцінку і запропонувати рішення, яке, так, обійдеться дорого", - сказав він.

При цьому міністр оборони Молдови Анатолій Носатий розповів, що москва досі не визнала, що три російські ракети порушили повітряний простір Молдови, зазначає видання.