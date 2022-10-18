Молдова придбає системи ППО на тлі російських ракетних атак на Україну

Уряд Молдови має намір придбати комплекси протиповітряної оборони (ППО) на тлі агресії росії проти України та інциденту з прольотом російських крилатих ракет над молдавською територією.
Про це під час пресконференції 18 жовтня заявив прем’єр-міністр країни Ігор Гросу, повідомляє NewsMaker.
Про це під час пресконференції 18 жовтня заявив прем’єр-міністр країни Ігор Гросу, повідомляє NewsMaker.
При цьому він не назвав вартість закупівель ППО, проте визнав, що ця ініціатива не буде дешевою для Молдови.
При цьому міністр оборони Молдови Анатолій Носатий розповів, що москва досі не визнала, що три російські ракети порушили повітряний простір Молдови, зазначає видання.
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