Молдова надсилає російського дипломата після того, як уламки російської ракети впали на територію країни
18:20 31 жовтня Київ, Україна
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови ухвалило рішення оголосити представника посольства російської федерації в Кишиневі персоною нон грата. Тепер він має залишити територію країни.
Про це йдеться у офіційній заяві МЗС Молдови.
"Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції повідомляє, що ухвалило рішення оголосити представника посольства російської федерації в Кишиневі персоною нон грата на території нашої країни, і він буде зобов'язаний залишити територію Республіки Молдова",
– йдеться у повідомленні.
31 жовтня посла російської федерації у Кишиневі Олега Васнєцова викликали до міністерства.
"Під час зустрічі було підтверджено, що ракетні обстріли сусідньої країни ще більше посилюють ризики безпеки, а громадяни нашої держави все більше зазнають катастрофічних наслідків війни", — йдеться в повідомленні.
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