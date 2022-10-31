Молдова надсилає російського дипломата після того, як уламки російської ракети впали на територію країни

18:20 31 жовтня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови ухвалило рішення оголосити представника посольства російської федерації в Кишиневі персоною нон грата. Тепер він має залишити територію країни.



Про це йдеться у офіційній заяві МЗС Молдови.

"Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції повідомляє, що ухвалило рішення оголосити представника посольства російської федерації в Кишиневі персоною нон грата на території нашої країни, і він буде зобов'язаний залишити територію Республіки Молдова" , – йдеться у повідомленні.

31 жовтня посла російської федерації у Кишиневі Олега Васнєцова викликали до міністерства.