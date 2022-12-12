Молдова змушена звернутися до НАТО за допомогою

Російський агресор продовжує дестабілізувати політичну обстановку в Молдові, через що Кишинів був змушений звернутися за допомогою до НАТО.
Про це у неділю, 11 грудня, в інтерв'ю CNN заявила президентка країни Мая Санду.
У той самий час вона зазначила, що наразі гострої необхідності у військовій підтримці з боку НАТО немає, оскільки немає загрози прямого вторгнення росії до Молдови, проте "гібридні атаки" проводяться постійно.
Санду заявила, що росія, окрім посилення пропаганди на території Молдови, використовує питання енергоресурсів, щоб продавлювати свої інтереси.
Про це у неділю, 11 грудня, в інтерв'ю CNN заявила президентка країни Мая Санду.
У той самий час вона зазначила, що наразі гострої необхідності у військовій підтримці з боку НАТО немає, оскільки немає загрози прямого вторгнення росії до Молдови, проте "гібридні атаки" проводяться постійно.
Санду заявила, що росія, окрім посилення пропаганди на території Молдови, використовує питання енергоресурсів, щоб продавлювати свої інтереси.
Вона також зазначила, що країна отримує все більше допомоги в оборонній сфері від країн НАТО.
У відповідь на запитання, чи не боїться Молдова, що росія заважатиме її вступу до Євросоюзу, Санду заявила, що Молдова - незалежна держава і сама приймає важливі для неї рішення.
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