Молдова змушена звернутися до НАТО за допомогою

08:55 12 грудня Київ, Україна





Про це у неділю, 11 грудня, в інтерв'ю CNN заявила президентка країни Мая Санду.



У той самий час вона зазначила, що наразі гострої необхідності у військовій підтримці з боку НАТО немає, оскільки немає загрози прямого вторгнення росії до Молдови, проте "гібридні атаки" проводяться постійно.



Санду заявила, що росія, окрім посилення пропаганди на території Молдови, використовує питання енергоресурсів, щоб продавлювати свої інтереси. Російський агресор продовжує дестабілізувати політичну обстановку в Молдові, через що Кишинів був змушений звернутися за допомогою до НАТО Про це у неділю, 11 грудня, в інтерв'ю CNN заявила президентка країни Мая Санду.У той самий час вона зазначила, що наразі гострої необхідності у військовій підтримці з боку НАТО немає, оскільки немає загрози прямого вторгнення росії до Молдови, проте "гібридні атаки" проводяться постійно.Санду заявила, що росія, окрім посилення пропаганди на території Молдови, використовує питання енергоресурсів, щоб продавлювати свої інтереси.

"Газпром обмежив постачання газу до Молдови на 60%, незважаючи на укладений контракт та на те, що Молдова купує у росії газ за дуже високою ціною", - зазначила Санду.



Вона також зазначила, що країна отримує все більше допомоги в оборонній сфері від країн НАТО.

"Ми зробили певні запити для нашого оборонного сектору. Ми розуміємо, що допомога Україні залишається пріоритетом, але також сподіваємось отримати допомогу для посилення обороноздатності", - сказала Санду.

У відповідь на запитання, чи не боїться Молдова, що росія заважатиме її вступу до Євросоюзу, Санду заявила, що Молдова - незалежна держава і сама приймає важливі для неї рішення.