Молдова запровадила санкції проти Ірану за підтримку росії

20:59 14 серпня Київ, Україна

Молдова прийняла рішення про запровадження власних санкцій щодо Ірану, згідно з аналогічними заходами, які раніше були затверджені Європейським Союзом. Приводом для цього стала підтримка Тегераном військових дій російської федерації.



Ігор Захаров, представник Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови, наголосив, що країна приєднується до міжнародних зусиль та гармонізує свою політику з політикою ЄС, зокрема, у сфері санкцій.



Молдова, серед країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу, об'єднується з іншими державами, такими як Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія та Герцеговина, а також Ісландія та Ліхтенштейн, які є членами Європейського економічного простору, у підтримці санкцій ЄС щодо Ірану.



Рішення Молдови викликало схвалення в Європейському Союзі, який вітає її активну участь у спільному міжнародному зусиллі щодо підтримки стабільності та безпеки."



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