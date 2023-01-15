Молдова обурена порушенням її суверенітету з боку Росії

Чергове падіння ракети на території Молдови під час масованого удару Росії по Україні є показником відсутності поваги до суверенітету країни.. Про це повідомляє прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця у Facebook.
Також вона відреагувала на чергові удари росіян щодо цивільних об'єктів України.
Раніше повідомлялося, що уламки російської ракети "зачепили" Молдову.. Після потужного російського обстрілу України 14 січня молдавські прикордонники виявили в районі кордону Ларги залишки ракети.
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