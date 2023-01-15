Молдова обурена порушенням її суверенітету з боку Росії

07:36 15 січня Київ, Україна

Чергове падіння ракети на території Молдови під час масованого удару Росії по Україні є показником відсутності поваги до суверенітету країни.. Про це повідомляє прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця у Facebook.

"Висловлюю обурення з приводу відсутності поваги до суверенітету Молдови.. Повітряний простір сьогодні знову був порушений, а залишки ракети впали на околицях села Ларга у Бричанському районі", - наголосила Гаврилиця.

Також вона відреагувала на чергові удари росіян щодо цивільних об'єктів України.

"Немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів та атакам на інфраструктуру", - зазначила прем'єр.

Раніше повідомлялося, що уламки російської ракети "зачепили" Молдову.. Після потужного російського обстрілу України 14 січня молдавські прикордонники виявили в районі кордону Ларги залишки ракети.