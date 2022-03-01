Молдова наступна, плани РБ-РФ нападу на Молдову

19:03 01 березень Київ, Україна

На очередном своём совещании не легитимный президент Республики Беларусь, тыкая в карту с планами развития военных действий на

территории Украины по всей видимости специально показал ту на которой отображено желаемое направление наступления на Молдову.

На карте чётко видно планы по разделению Украины на несколько «федеративных округов» по примеру Российской Путинской Империи. Украина же по замыслам должна в результате их согласованных действий разделиться на 4 части.

Также на своём выступлении – совещании пытаясь оправдать свои и действия Путина он рассказал что Украина намеривалась сделать залп ракетными установками по территории Беларуси и исключительно благодаря информации которую успешно перехватили российские разведчики удалось избежать этого и было предприняты со стороны Гомеля выдвижение и уничтожение украинских ракетных батальонов которые не известно где находились и не известно по каким причинам и куда собирались обстреливать территорию РБ, кроме этого Лукашенко сообщил что все эти ракетные части и установки были полностью уничтожены, правда тоже не известно где. По запросу и ответу ВСУ и по имеющейся информации ни одной дислокации о том, о чём говорит Лукашенко ни в одном из районов, которые он показывал на карте не было и не предвиделось.

Ко всему прочему Лукашенко признал прибывающих в госпитали Гомеля российских военных. Правда оговорился он ещё и про город Мозер и ещё какой-то «районный центр», вопрос? Не много ли для его же слов 160 раненых? Целых два города и «какой-то» районный центр…

Так же не признанный лидер РБ рассказал, что разместил на границе с Польшей и Литвой ряд комплексов ПВО и атомные станции (это дословно), что бы у них не было возможности через территорию РБ прийти на помощь Украине…

Так же он рассказал, что попросил у Путина много техники, в частности, С-400 с дальностью поражения в 400км и дальностью обнаружения 600км, разместив их чуть западнее Минска, и в гомельской области.

Заканчивая свою речь, он рассказал, что «ни одна часть не покинула территорию РБ и им надо 2-3 дня для полнейшей мобилизации», сегодня же 01.03.2022 колонна техники военных из РБ все в Украине наблюдали на своей родной земле….

На той же карте видно стрелка нападения на территорию Молдовы со стороны юга Украины и Приднестровья.