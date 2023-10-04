Молдова: рішення росії про заборону в'їзду – частина ворожої політики

Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови прокоментувало рішення російської влади заборонити в'їзд двом молдавським громадянам.
Як повідомляє NewsMaker, МЗС Молдови підтвердило, що 3 жовтня посла Молдови Ліліана Дарія викликали в МЗС росії. На зустрічі йому було оголошено про рішення російської влади заборонити в'їзд на свою територію голові Ради з телебачення та радіо Ліліані Віцу та журналісту Михайлу Сіркелі.
Як повідомляє NewsMaker, МЗС Молдови підтвердило, що 3 жовтня посла Молдови Ліліана Дарія викликали в МЗС росії. На зустрічі йому було оголошено про рішення російської влади заборонити в'їзд на свою територію голові Ради з телебачення та радіо Ліліані Віцу та журналісту Михайлу Сіркелі.
Стає відомо, що Михайло Сіркелі - засновник та адміністратор порталу Nokta у Комраті, адміністративному центрі Гагаузії.
Крім того, 3 жовтня посла Молдови Ліліана Дарія викликали в МЗС росії, де було висловлено рішучий протест з боку Молдови у зв'язку з політично вмотивованим переслідуванням російськомовних ЗМІ у Молдові. Російське відомство, у свою чергу, оголосило про заборону в'їзду декільком особам, пов'язаним з обмеженням свободи слова та прав російських журналістів у Молдові, а також розпалювання антиросійських настроїв.
Крім того, 3 жовтня посла Молдови Ліліана Дарія викликали в МЗС росії, де було висловлено рішучий протест з боку Молдови у зв'язку з політично вмотивованим переслідуванням російськомовних ЗМІ у Молдові. Російське відомство, у свою чергу, оголосило про заборону в'їзду декільком особам, пов'язаним з обмеженням свободи слова та прав російських журналістів у Молдові, а також розпалювання антиросійських настроїв.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі