Молдова: рішення росії про заборону в'їзду – частина ворожої політики

16:43 04 жовтня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови прокоментувало рішення російської влади заборонити в'їзд двом молдавським громадянам.



Як повідомляє NewsMaker, МЗС Молдови підтвердило, що 3 жовтня посла Молдови Ліліана Дарія викликали в МЗС росії. На зустрічі йому було оголошено про рішення російської влади заборонити в'їзд на свою територію голові Ради з телебачення та радіо Ліліані Віцу та журналісту Михайлу Сіркелі.

"Це рішення - частина ворожої політики щодо нашої країни. Незалежно від рішень москви, Молдова продовжує активно протидіяти дестабілізуючим діям, гібридним атакам та дезінформації", - зазначив голова пресслужби МЗС Молдови Ігор Захаров.

Стає відомо, що Михайло Сіркелі - засновник та адміністратор порталу Nokta у Комраті, адміністративному центрі Гагаузії.



Крім того, 3 жовтня посла Молдови Ліліана Дарія викликали в МЗС росії, де було висловлено рішучий протест з боку Молдови у зв'язку з політично вмотивованим переслідуванням російськомовних ЗМІ у Молдові. Російське відомство, у свою чергу, оголосило про заборону в'їзду декільком особам, пов'язаним з обмеженням свободи слова та прав російських журналістів у Молдові, а також розпалювання антиросійських настроїв.