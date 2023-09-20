Молдова розглядає вступ до ЄС, за винятком лівобережжя Дністра - МЗС

18:51 20 вересня Київ, Україна

Молдавська влада розглядає можливість приєднання до Європейського Союзу, виключивши з цього процесу територію лівобережжя Дністра, яка нині не перебуває під її контролем. Потім вони мають намір продовжити пошук шляхів урегулювання придністровського конфлікту.



Цю інформацію поширило Міністерство закордонних справ Молдови через газету NewsMaker.



Міністерство закордонних справ Молдови наголосило, що лівобережжя Дністра є невіддільною частиною території країни, і в Кишиневі прагнуть мирного врегулювання конфлікту з Придністров'ям, щоб потім приєднатися до ЄС як єдина та реінтегрована держава.



Відомство також уточнило, що можливим варіантом міг би стати вступ до ЄС лише тієї частини території, яка перебуває під контролем законної та легітимної влади Кишинева. Цей варіант розглядав високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, з подальшим вирішенням придністровського конфлікту.



Міністерство закордонних справ наголосило, що навіть після приєднання до Європейського Союзу, якщо Молдова обере цей шлях, вони разом із міжнародними партнерами продовжуватимуть пошук способів урегулювання придністровського конфлікту.