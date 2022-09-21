Молдова розкритикувала плани росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України

10:39 21 вересня Київ, Україна

Кишинів засудив плани росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України з метою оголосити їх частиною своєї території.

Таку заяву опублікував міністр закордонних справ Ніку Попеску.

"Молдова рішуче засуджує план росії анексувати окуповані території України шляхом проведення псевдореферендумів. Підтверджуємо підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - написав він.

Відразу після оголошення окупаційною владою "референдумів" на 23-27 вересня на них відреагували низка західних лідерів та голів дипломатії.