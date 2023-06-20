Молдова: проросійську партію "Шор" визнано неконституційною

16:05 19 червня Київ, Україна

Конституційний суд (КС) Молдови виніс рішення на запит уряду країни про перевірку конституційності проросійської партії "Шор" і визнав її неконституційною.



Про це повідомляє NewsMaker.



Судді дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані у Конституції Молдови.



Рішення було прийнято відповідно до четвертого пункту 41 статті Конституції, згідно з якою "партії та інші суспільно-політичні організації, цілі чи діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".



Голова КС Микола Рошка заявив, що з моменту ухвалення цього рішення партія "Шор" вважається розформованою.

"Жоден із документів цієї партії, ухвалених після винесення рішення, не має юридичної сили. Міністерство юстиції має сформувати комісію з ліквідації партії "Шор" для вилучення її з державного реєстру юридичних осіб", - сказав він.

Глава суду також повідомив, що депутати цієї партії продовжать свій мандат, проте як незалежні народні обранці без права на приєднання до інших фракцій. Аналогічна ситуація із представниками партії в органах місцевого самоврядування всіх рівнів, включаючи Гагаузію.

"Списки кандидатів до парламенту та місцеві органи, затверджені раніше, визнаються недійсними з моменту прийняття рішення. Якщо є вакантний мандат, то він залишається до кінця одинадцятого скликання парламенту", - сказав він.

Зазначається, що вперше в історії Молдови суд визнає політичну партію оголошеною поза законом.