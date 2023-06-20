Молдова: проросійську партію "Шор" визнано неконституційною

Конституційний суд (КС) Молдови виніс рішення на запит уряду країни про перевірку конституційності проросійської партії "Шор" і визнав її неконституційною.
Про це повідомляє NewsMaker.
Судді дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані у Конституції Молдови.
Рішення було прийнято відповідно до четвертого пункту 41 статті Конституції, згідно з якою "партії та інші суспільно-політичні організації, цілі чи діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".
Голова КС Микола Рошка заявив, що з моменту ухвалення цього рішення партія "Шор" вважається розформованою.
Про це повідомляє NewsMaker.
Судді дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані у Конституції Молдови.
Рішення було прийнято відповідно до четвертого пункту 41 статті Конституції, згідно з якою "партії та інші суспільно-політичні організації, цілі чи діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".
Голова КС Микола Рошка заявив, що з моменту ухвалення цього рішення партія "Шор" вважається розформованою.
Глава суду також повідомив, що депутати цієї партії продовжать свій мандат, проте як незалежні народні обранці без права на приєднання до інших фракцій. Аналогічна ситуація із представниками партії в органах місцевого самоврядування всіх рівнів, включаючи Гагаузію.
Зазначається, що вперше в історії Молдови суд визнає політичну партію оголошеною поза законом.
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