Молдова планує створити відомство для боротьби із російською пропагандою

11:20 29 травня Київ, Україна

Глава Молдови Мая Санду запропонувала створити в країні орган боротьби з російською пропагандою під назвою «Патріот».

"Місія Центру "Патріот" полягатиме в координації та реалізації державної політики в галузі інформаційної безпеки та забезпеченні стратегічної комунікації з метою виявлення, запобігання та боротьби з дезінформацією на національному рівні. В установи буде два основні обов'язки: передавати правдиву інформацію широкому загалу та забезпечувати постійний діалог з громадянами, а також співпрацювати з усіма державними установами з метою просування національних інтересів та підвищення опірності нашого суспільства перед дезінформацією, виявляти, оцінювати та боротися з дезінформацією, щоб усунути ризики, що створюються гібридними загрозами та дезінформацією про національну безпеку", - пояснила Санду.

За її словами, росія використовує фейки та пропаганду проти Молдови.

"Росія не може напасти на нашу країну військовим шляхом, але вона постійно нападає інформаційно, через брехню, пропаганду, дезінформацію. День за днем кремль та злочинні угруповання проводять гібридні атаки з використанням зброї пропаганди, щоб посіяти ненависть у Республіці Молдова, послабити нашу довіру один до одного та нашої держави”, - додала вона.

Санду переконана, що план тих, хто запускає фейки та сприяє їхньому поширенню, полягає в тому, щоб викликати страх, ворожнечу і досягти своїх "дрібних цілей, тому що танками до нас не дістатися".