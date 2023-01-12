Молдова переговорами добиватиметься виведення військ росії з Придністров'я

"Ми завжди говорили, що нелегальна присутність російських військ на території Молдови є фактором нестабільності і для республіки, і для регіону. Єдиний метод, яким ми хочемо досягти цієї мети (виведення військ росії з регіону – ред.) – це дипломатія, переговори та діалог з російською стороною та Придністров'ям", – наголосив Попеску.