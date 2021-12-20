Молдова остаточно відмовила скандальному екссудді Чаусу в наданні притулку

20:36 15 березень Київ, Україна

Скандальний екссуддя Микола Чаус, підозрюваний в отриманні великих хабарів в Україні, ховався в Кишиневі з 2016 року, він отримав остаточну відмову в клопотанні про політичний притулок в Республіці Молдова

Про це повідомляє mold-street.com.

Так, дане рішення 3 березня 2021 прийняла Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.



Комісія з контролю файлів Інтерполу тимчасово призупинила доступ до інформації про розшук колишнього судді Миколи Чауса, проте українські правоохоронці його розшук не припиняли.



Нагадаємо, Чауса звинувачують в отриманні хабаря в сумі 150 тис. доларів. Чаус зберігав гроші в трилітрових банках, захованих на городі. У 2016 році суддя був оголошений в міжнародний розшук.



Ще в 2017 році антикорупційний прокурор Молдови Віорел Морарь повідомляв УНН, що Молдова почала екстрадиційний процес щодо судді Чауса.



У 2019 слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшуки в квартирі дружини судді-втікача Миколи Чауса.