Молдова звернеться за допомогою до Румунії у разі нападу росії

Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з росією погіршаться.
Про це 29 липня заявила президентка країни Мая Санду після зустрічі з румунським лідером Клаусом Йоханнісом, повідомляє Deschide.
Йоханніс зі свого боку запевнив, що Бухарест не залишить Кишинів "незалежно від сценарію".
Раніше повідомлялося, що парламент Молдови підтримав пропозицію уряду продовжити надзвичайний стан у країні у зв'язку з війною в Україні, кризою в енергетичній сфері та необхідністю вирішення проблеми біженців.
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