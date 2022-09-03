Молдова звернеться за допомогою до Румунії у разі нападу росії

18:54 29 липня Київ, Україна

Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з росією погіршаться.

Про це 29 липня заявила президентка країни Мая Санду після зустрічі з румунським лідером Клаусом Йоханнісом, повідомляє Deschide.

"Ми стурбовані. Ми розглядаємо найпесимістичніші сценарії. Відповідно, ми готуємося до всіх сценаріїв. І в ситуації, коли росія спробує напасти на Республіку Молдова, ми, очевидно, проситимемо допомоги", - наголосила Санду.

Йоханніс зі свого боку запевнив, що Бухарест не залишить Кишинів "незалежно від сценарію".

"Ми залишаємося ближчими до Республіки Молдова і не покинемо вас, незалежно від сценарію, в якому ми всі опинимося в результаті цієї злощасної війни, яку розв'язала росія проти України", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що парламент Молдови підтримав пропозицію уряду продовжити надзвичайний стан у країні у зв'язку з війною в Україні, кризою в енергетичній сфері та необхідністю вирішення проблеми біженців.