Молдова має намір заблокувати 31 інтернет-портал, з яких 21 управляється з рф

18:45 30 жовтня Київ, Україна

Служба інформації та безпеки Молдови ухвалила рішення про блокування в країні 31 інтернет-порталу, з яких 21 управляється з росії.



Про це повідомив голова СІБ Александру Мустяце на брифінгу, згідно з інформацією від NewsMaker.

"У національному медіапросторі можна провести паралель між злочинною групою Плахотнюка та злочинною групою Шора. Їхні дії у поєднанні з гібридним впливом росії спрямовані проти інтересів Молдови. Сьогоднішнє рішення, ухвалене Національною комісією з надзвичайних ситуацій, покликане захистити наш інформаційний простір", - наголосив глава СІБ.

Раніше Александру Мустяце також оголосив про намір заблокувати шість телеканалів у Молдові: Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 та Canal 3.