Молдова має намір заблокувати 31 інтернет-портал, з яких 21 управляється з рф

Служба інформації та безпеки Молдови ухвалила рішення про блокування в країні 31 інтернет-порталу, з яких 21 управляється з росії.
Про це повідомив голова СІБ Александру Мустяце на брифінгу, згідно з інформацією від NewsMaker.
Про це повідомив голова СІБ Александру Мустяце на брифінгу, згідно з інформацією від NewsMaker.
Раніше Александру Мустяце також оголосив про намір заблокувати шість телеканалів у Молдові: Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 та Canal 3.
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