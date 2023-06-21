Молдова має намір вийти із Міжпарламентської асамблеї СНД

Голова парламенту Молдови Ігор Гросу оголосив 15 травня, що ініціював законну процедуру, яка дозволить країні вийти із Міжпарламентської асамблеї СНД.
Слова Гросу наводить видання Newsmaker.
Він додав, що обговорив ініціативу з громадянами, парламентською фракцією партії влади "Дія та солідарність" (PAS), а також із президенткою Маєю Санду.
Гросу зазначив, що має намір повідомити свою ініціативу прем'єр-міністру Доріну Речану і підготувати законопроєкт до наступного засідання Постійного бюро парламенту.
Молдова досі залишається членом СНД, проте у квітні в країні розпочали процес денонсації деяких договорів у рамках Співдружності незалежних держав.
У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС президентка Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, коли Молдова досягне "достатнього прогресу на європейському шляху".
У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС президентка Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, коли Молдова досягне "достатнього прогресу на європейському шляху".
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