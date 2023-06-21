Молдова має намір вийти із Міжпарламентської асамблеї СНД

10:20 15 травня Київ, Україна

Голова парламенту Молдови Ігор Гросу оголосив 15 травня, що ініціював законну процедуру, яка дозволить країні вийти із Міжпарламентської асамблеї СНД.

Слова Гросу наводить видання Newsmaker.

"Як голова парламенту я оголошую, що ініціював процедуру виходу Молдови із міжпарламентської асамблеї СНД", – зазначив Гросу.

Він додав, що обговорив ініціативу з громадянами, парламентською фракцією партії влади "Дія та солідарність" (PAS), а також із президенткою Маєю Санду.

"Після того, як засновник СНД росія варварськи напала на Україну, ця організація більше не може називатися співдружністю. Це стане першим кроком до виходу нашої країни з СНД, від якого Молдова відокремлена географічно після виходу України», – зазначив речник.

Гросу зазначив, що має намір повідомити свою ініціативу прем'єр-міністру Доріну Речану і підготувати законопроєкт до наступного засідання Постійного бюро парламенту.

"Ми готові відокремитися від джерела зла, війни та бідності. За 30 років ми довели, що прагнемо до процвітання та демократії та до кращого майбутнього. СНД – це організація, створена росією на руїнах СРСР, щоб контролювати колишні радянські республіки. Ми більше не можемо залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором", – наголосив Гросу.

Молдова досі залишається членом СНД, проте у квітні в країні розпочали процес денонсації деяких договорів у рамках Співдружності незалежних держав.



У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС президентка Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, коли Молдова досягне "достатнього прогресу на європейському шляху".