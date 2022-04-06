Молдова: на виборах до парламенту при підрахунку 96% голосів лідирує партія Маї Санду - "Дія і солідарність"

06:07 12 липня Київ, Україна

За попередніми підрахунками, в парламентських виборах Молдови лідирує партія чинної президентки Маї Санду - "Дія і солідарність" (PAS).



Про це повідомляється на сайті Центрвиборчкому Молдови.

PAS по Молдові набирає 49,32% голосів виборців.



На другому місці - передвиборчий блок Партії соціалістів і Партії комуністів (президентів Додона і Вороніна), що набрав 29,7% голосів. Третє місце дісталося партії "Шор" (бізнесмена Ілана Шора), за яку проголосували 6,25% виборців.



Решта формування, згідно з попередніми даними, не проходять до парламенту.



Українська журналістка Ірина Ромалійська, яка знаходиться в Молдові, зазначає в Facebook: "І ще йде голосування в окремих ділянках за кордоном Молдови - вони, схоже, будуть вирішальними. Але вже зараз здається, що проєвропейські сили не просто перемагають проросійські, а й беруть монобільшість в парламенті".



Видання NewsMaker повідомляє, що в Молдові на виборах 11 липня проголосували понад 1,4 млн виборців - близько 48% від загальної кількості громадян, які мають право голосу. За кордоном вже проголосували понад 208,7 тис. громадян.



Ці дані не враховують голоси діаспори. Поки підраховано лише 11 625 голосів з 209 тисяч. Голосування в діаспорі ще йде.