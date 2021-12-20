Молдова на 60 днів ввела режим надзвичайного стану

Уряд Молдови ухвалив рішення ввести режим надзвичайного стану до кінця весни через епідемію COVID-19.
Відповідне рішення підтримала парламентська більшість.
Згідно з проєктом уряду, надзвичайний стан в Молдові ввели на 60 днів починаючи з 1 квітня, і закінчуючи 30 травня включно. Однак список обмежувальних заходів поки до кінця не погоджений і буде оприлюднений "найближчими днями", а поки парламент дав доручення уряду підготувати його.
Зокрема, як зазначено в проєкті уряду про режим НС, він має на увазі:
Зокрема, як зазначено в проєкті уряду про режим НС, він має на увазі:
- встановлення особливого режиму в'їзд і виїзд з країни;
- встановлення особливого режиму пересування по території країни;
- введення карантинного режиму і прийняття інших обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів;
- встановлення особливого режиму роботи для всіх суб'єктів;
- заборона проведення зборів, публічних демонстрацій та інших масових акцій.
Крім того, уряд отримує більше повноважень.
У Молдові за останню добу діагностували коронавірус у 1871 людини, в тому числі у 46 медпрацівників. Загальна кількість заражених в цій країні збільшилася до 230 241 особи.
У Молдові за останню добу діагностували коронавірус у 1871 людини, в тому числі у 46 медпрацівників. Загальна кількість заражених в цій країні збільшилася до 230 241 особи.
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