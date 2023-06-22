Молдова ліквідувала проросійську партію "Шор"

Парламент Молдови проголосував за ліквідацію проросійської партії "Шор" після того, як 19 червня Конституційний суд визнав її неконституційною, але депутати партії залишаються у парламенті незалежними.
Про це повідомляє NewsMaker.
Зазначається, що на засіданні 22 червня парламент вжив заходів щодо виконання рішення Конституційного суду Молдови про визнання партії "Шор" неконституційною і проголосував за її ліквідацію.
Депутати з фракції "Шор" зберігають свої мандати, але продовжать роботу у парламенті як "незалежні". При цьому їм заборонено вступати до інших фракцій, а списки запасних кандидатів партії анулювали.
Також депутатів "Шор" виключили із Постійного бюро, делегацій у міжнародних організаціях та групах дружби з парламентами інших країн.
Нагадаємо, 19 червня Конституційний суд Молдови виніс рішення на запит уряду країни про перевірку конституційності проросійської партії "Шор" і визнав її неконституційною.
Судді дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані у Конституції Молдови. Це вперше в історії Молдови суд визнав політичну партію оголошеною поза законом.
Про це повідомляє NewsMaker.
Зазначається, що на засіданні 22 червня парламент вжив заходів щодо виконання рішення Конституційного суду Молдови про визнання партії "Шор" неконституційною і проголосував за її ліквідацію.
Депутати з фракції "Шор" зберігають свої мандати, але продовжать роботу у парламенті як "незалежні". При цьому їм заборонено вступати до інших фракцій, а списки запасних кандидатів партії анулювали.
Також депутатів "Шор" виключили із Постійного бюро, делегацій у міжнародних організаціях та групах дружби з парламентами інших країн.
Нагадаємо, 19 червня Конституційний суд Молдови виніс рішення на запит уряду країни про перевірку конституційності проросійської партії "Шор" і визнав її неконституційною.
Судді дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані у Конституції Молдови. Це вперше в історії Молдови суд визнав політичну партію оголошеною поза законом.
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