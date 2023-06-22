Молдова ліквідувала проросійську партію "Шор"

15:23 22 червня Київ, Україна

Парламент Молдови проголосував за ліквідацію проросійської партії "Шор" після того, як 19 червня Конституційний суд визнав її неконституційною, але депутати партії залишаються у парламенті незалежними.

Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що на засіданні 22 червня парламент вжив заходів щодо виконання рішення Конституційного суду Молдови про визнання партії "Шор" неконституційною і проголосував за її ліквідацію.

Депутати з фракції "Шор" зберігають свої мандати, але продовжать роботу у парламенті як "незалежні". При цьому їм заборонено вступати до інших фракцій, а списки запасних кандидатів партії анулювали.

Також депутатів "Шор" виключили із Постійного бюро, делегацій у міжнародних організаціях та групах дружби з парламентами інших країн.

Нагадаємо, 19 червня Конституційний суд Молдови виніс рішення на запит уряду країни про перевірку конституційності проросійської партії "Шор" і визнав її неконституційною.

Судді дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані у Конституції Молдови. Це вперше в історії Молдови суд визнав політичну партію оголошеною поза законом.