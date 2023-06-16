Молдова готова виконати рішення МКС та заарештувати путіна - Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна дотримуватиметься рішення Міжнародного кримінального суду і заарештує російського президента володимира путіна, якщо він приїде до Молдови.
В інтерв'ю телеканалу Euronews Romania їй було поставлено питання про можливість арешту путіна за ордером МКС.
Вона також зазначила, що наразі Молдові не загрожує військове вторгнення з боку росії завдяки діям України, яка утримує російську армію подалі від кордону. Однак вона наголосила, що росія продовжує спроби дестабілізувати Молдову.
В інтерв'ю телеканалу Euronews Romania їй було поставлено питання про можливість арешту путіна за ордером МКС.
Вона також зазначила, що наразі Молдові не загрожує військове вторгнення з боку росії завдяки діям України, яка утримує російську армію подалі від кордону. Однак вона наголосила, що росія продовжує спроби дестабілізувати Молдову.
Вона наголосила, що вперше з моменту здобуття незалежності Молдова, за винятком Придністров'я, не споживає російського газу.
Однак, за її словами, частина церкви та деякі політики є інтересами росії в Республіці Молдова. Державні установи вживають необхідних заходів, щоб завадити їхнім зусиллям.
За її словами, зараз є злочинна, корупційна група, яку очолює людина, яка засуджена за шахрайство в банківській сфері і переховується зараз в Ізраїлі.
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