Молдова готова виконати рішення МКС та заарештувати путіна - Санду

14:59 23 травня Київ, Україна

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна дотримуватиметься рішення Міжнародного кримінального суду і заарештує російського президента володимира путіна, якщо він приїде до Молдови.



В інтерв'ю телеканалу Euronews Romania їй було поставлено питання про можливість арешту путіна за ордером МКС.



Вона також зазначила, що наразі Молдові не загрожує військове вторгнення з боку росії завдяки діям України, яка утримує російську армію подалі від кордону. Однак вона наголосила, що росія продовжує спроби дестабілізувати Молдову.

"Ми говорили про ці спроби кілька місяців тому. На щастя, нашим інститутам вдалося захистити країну, ми стаємо стійкішими. Багато років ми бачили, що росія намагалася шантажувати нашу країну, використовуючи енергію", — зазначила президентка Молдови.

Вона наголосила, що вперше з моменту здобуття незалежності Молдова, за винятком Придністров'я, не споживає російського газу.

«Таке відбувається вперше. Це означає, що ми диверсифікуємо, що ми не залежимо від росії, як це було протягом трьох десятиліть. Ми працюємо, стаємо витривалішими, але, звичайно, нам потрібна підтримка. Пропаганда - велика проблема, і вона вплинула на наш демократичний процес», — додала президентка.

Однак, за її словами, частина церкви та деякі політики є інтересами росії в Республіці Молдова. Державні установи вживають необхідних заходів, щоб завадити їхнім зусиллям.

«Ми зміцнюємо наші інститути, реформуємо наші розвідувальні служби, розробляємо нову безпекову стратегію для країни, щоб бути впевненими, що наша держава стане достатньо сильною і не дозволить таким людям підірвати нашу державу», - підкреслила Санду.

За її словами, зараз є злочинна, корупційна група, яку очолює людина, яка засуджена за шахрайство в банківській сфері і переховується зараз в Ізраїлі.