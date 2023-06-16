Молдова досягла енергетичної незалежності від росії

12:33 18 травня Київ, Україна





Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан на конференції з безпеки у Бухаресті. Молдова , що скоротила споживання російського газу після початку повномасштабної війни в Україні, більше не використовує блакитне паливо чи електроенергію з росії.Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан на конференції з безпеки у Бухаресті.

"Якщо на початку війни 100% енергії, яку споживає Молдова, походили з росії, то сьогодні Молдова більше не залежить від енергетичних поставок з росії. Країна інтегрована до європейської енергетичної мережі як технічно, так і комерційно", - сказав Дорін Речан.

Він додав, що Румунія допомогла Молдові впоратися з енергетичними викликами.



16 березня міністр енергетики Молдови Віктор Парликов заявив, що російський концерн "Газпром" не отримує гроші за газ, що постачається до Молдови з грудня минулого року. За його словами, з того моменту всі поставлені обсяги йдуть у придністровський регіон за договором про постачання електроенергії з Молдавської ДРЕС. Але влада Тирасполя продовжує не платити за газ, а росія ігнорує заборгованість.



У грудні минулого року Румунія почала експортувати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени.