Молдова досягла енергетичної незалежності від росії

Молдова, що скоротила споживання російського газу після початку повномасштабної війни в Україні, більше не використовує блакитне паливо чи електроенергію з росії.
Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан на конференції з безпеки у Бухаресті.
Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан на конференції з безпеки у Бухаресті.
Він додав, що Румунія допомогла Молдові впоратися з енергетичними викликами.
16 березня міністр енергетики Молдови Віктор Парликов заявив, що російський концерн "Газпром" не отримує гроші за газ, що постачається до Молдови з грудня минулого року. За його словами, з того моменту всі поставлені обсяги йдуть у придністровський регіон за договором про постачання електроенергії з Молдавської ДРЕС. Але влада Тирасполя продовжує не платити за газ, а росія ігнорує заборгованість.
У грудні минулого року Румунія почала експортувати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени.
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