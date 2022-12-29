Молдовське підприємство домовилося з Румунією про електроенергію на січень

10:02 29 грудня Київ, Україна

Молдова у січні 2023 року закупить у Румунії 10 відсотків необхідної електроенергії.



Про це повідомляє Newsmaker.



Угода передбачає покупку електроенергії за 91 євро МВт-год, як і попередніх.



З Румунії надходитиме по 10 МВт-год на ніч та 30 МВт-год - вдень.



У результаті близько 60% необхідних поставок у січні надаватиме МДРЕС, розташована в Придністров'ї, близько 30% електроенергії вироблятимуть ТЕЦ та "зелені" електростанції, і близько 10% закуповуватимуть із Румунії.