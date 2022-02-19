Молдовські ЗМІ опублікували карту дислокації російських військових на території окупованого Придністров'я

Журналісти молдовського видання Zonă de securitate, що спеціалізується на висвітленні придністровської тематики, опублікували карту, де вказано місця дислокації російських військових на території окупованого регіону.
Zonă de securitate підрахувала, що у непідконтрольному регіоні перебуває близько двох тисяч військових, які контролює Російська Федерація. Вони знайдені в 17 пунктах - в 15 знаходяться миротворчі війська, які були введені в республіку після укладання домовленостей з Москвою в 1992 році і ще на двох локаціях розміщені російські військові Оперативної групи російських військ (ОГРВ), що знаходяться в Молдові незаконно та входять у 82-й 113-й окремі мотострілкові батальйони. Водночас автори наголошують, що дослідження не охоплює так звану придністровську армію, яка також дислокується у регіоні.
Загалом Росія має від 400 до 500 військовослужбовців у миротворчому контингенті та ще до 1500 військовослужбовців у незаконних формуваннях ОГРВ.
Військові ОГРВ розміщуються у двох локаціях поблизу військового складу у Ковбасній, поблизу кордону з Україною та безпосередньо у Тирасполі.
Військовий склад у Ковбасній був створений у 1940-х роках у Рибницькому районі поблизу кордону з Україною. За радянських часів артилерійський склад боєприпасів №1.1411 був стратегічним арсеналом Західного військового округу УРСР. Більшість боєприпасів зберігалася саме тут після виведення радянських військ із колишньої НДР, Чехословаччини та інших країн соцтабору. На цей час у Ковбасній зберігається близько 20 тисяч тонн зброї та боєприпасів.
«У разі вибуху боєприпасів, які неможливо транспортувати, це призведе до екологічної катастрофи. Склад охороняється та перебуває у розпорядженні військ ОГРВ, які перебувають у Молдові незаконно», – йдеться у дослідженні Zonă de securitate.
Миротворчий контингент знаходиться у наступних локаціях:
Zonă de securitate підрахувала, що у непідконтрольному регіоні перебуває близько двох тисяч військових, які контролює Російська Федерація. Вони знайдені в 17 пунктах - в 15 знаходяться миротворчі війська, які були введені в республіку після укладання домовленостей з Москвою в 1992 році і ще на двох локаціях розміщені російські військові Оперативної групи російських військ (ОГРВ), що знаходяться в Молдові незаконно та входять у 82-й 113-й окремі мотострілкові батальйони. Водночас автори наголошують, що дослідження не охоплює так звану придністровську армію, яка також дислокується у регіоні.
Загалом Росія має від 400 до 500 військовослужбовців у миротворчому контингенті та ще до 1500 військовослужбовців у незаконних формуваннях ОГРВ.
Військові ОГРВ розміщуються у двох локаціях поблизу військового складу у Ковбасній, поблизу кордону з Україною та безпосередньо у Тирасполі.
Військовий склад у Ковбасній був створений у 1940-х роках у Рибницькому районі поблизу кордону з Україною. За радянських часів артилерійський склад боєприпасів №1.1411 був стратегічним арсеналом Західного військового округу УРСР. Більшість боєприпасів зберігалася саме тут після виведення радянських військ із колишньої НДР, Чехословаччини та інших країн соцтабору. На цей час у Ковбасній зберігається близько 20 тисяч тонн зброї та боєприпасів.
«У разі вибуху боєприпасів, які неможливо транспортувати, це призведе до екологічної катастрофи. Склад охороняється та перебуває у розпорядженні військ ОГРВ, які перебувають у Молдові незаконно», – йдеться у дослідженні Zonă de securitate.
Миротворчий контингент знаходиться у наступних локаціях:
у селі Гіска розміщується тристоронній пункт миротворчих сил (військові з Молдови, Росії та Придністров'я);
двосторонній пункт (військові РФ та Придністров'я) № 7 розміщується на території Дубосарської ГЕС;
на перетині населених пунктів Тигіна-Варниця, в селі Кочієр, поблизу міста Дубоссари, розміщується миротворчий пункт №1, де знаходяться лише військові РФ;
миротворчий міст №1, що виходить на міст через Дністер поблизу населених пунктів Тигіна та Забори, у складі якого лише російські військові;
пост № 11, де перебувають військові з Молдови, РФ та Придністров'я, розміщується на виїзді на міст через річку Дністер із села Гура-Бакулуй.
Одинадцятий пост – одна з найбільших дислокацій, де молдавські військові можуть перетинатися із представниками сепаратистського режиму у Тирасполі.
Ще одна точка поста №11 знаходиться вже з іншого боку Дністра біля селища Бичок; за 3 км на північ від населеного пункту Тигіна, біля міста Бендери знаходиться двосторонній пост (військові з Молдови та РФ), тут також знаходиться Об'єднана контрольна комісія (ОКК), що управляє миротворчим контингентом; у Дубоссарах розміщено пункт №4, який у односторонньому порядку контролюють так звані придністровські війська.
До складу Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) входять представники конфліктуючих сторін, а також Росії та України. ОКК вирішує питання, пов'язані з миротворчою операцією та керує зоною безпеки. Зона безпеки – це територія між підконтрольною частиною Молдови та окупованим регіоном, протяжністю 200 км з півночі на південь та 15-20 км – із заходу на схід республіки. До зони безпеки входить і місто Бендери, що знаходиться під подвійною юрисдикцією – Кишинів та Тирасполь. У Бендерах розміщується штаб-квартира ОКК. Україна складається із миротворчої місії військових спостерігачів.
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