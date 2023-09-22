Молдавські фермери вимагають заборонити імпорт українського соняшника

Молдовські фермери наполягають на запровадженні заборони на імпорт дешевого соняшника з України до кінця поточного року.
Інформацію про це розповсюдило агентство NewsMaker.
Асоціація сільгоспвиробників "Сила фермерів" наголосила, що ціни на соняшник у Молдові різко впали останніми днями.
Інформацію про це розповсюдило агентство NewsMaker.
Асоціація сільгоспвиробників "Сила фермерів" наголосила, що ціни на соняшник у Молдові різко впали останніми днями.
Асоціація вказала на те, що у Румунії закупівельна ціна соняшнику становить 7 леїв за 1 кг, а на біржі ціна піднімається приблизно до 8 леїв. Слусар пов'язує зниження цін у Молдові з наміром великої компанії Transoil, яка спеціалізується на переробці соняшнику та експорті зерна, імпортуватиме велику партію соняшнику з України, де його ціна становить близько 5 леїв за 1 кг.. За його даними, вже було доставлено дев'ять вагонів соняшника.
Відповідальні у Міністерстві сільського господарства Молдови заявили, що вони "не встановлюють ціни, а розробляють економічну політику, що базується на принципах ринкової економіки".
Водночас, Шарбан спростував заяви офіційних осіб щодо імпорту соняшнику з України до Молдови.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі