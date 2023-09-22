Молдавські фермери вимагають заборонити імпорт українського соняшника

10:13 22 вересня Київ, Україна

Молдовські фермери наполягають на запровадженні заборони на імпорт дешевого соняшника з України до кінця поточного року.



Інформацію про це розповсюдило агентство NewsMaker.



Асоціація сільгоспвиробників "Сила фермерів" наголосила, що ціни на соняшник у Молдові різко впали останніми днями.

"За останній тиждень ціни впали на два леї, і тепер трейдери закуповують соняшник по 5,5 лея за кілограм", – повідомив виконавчий директор асоціації Олександр Слусар. Фізичні особи купують соняшник по 4,5 лея за 1 кг.. Ці ціни вже нижчі від собівартості, яка оцінюється приблизно в 7 леїв за 1 кг. І хоча 7 леїв також вважається низькою ціною, вона все ж таки краща, ніж 5,5 лея".



Асоціація вказала на те, що у Румунії закупівельна ціна соняшнику становить 7 леїв за 1 кг, а на біржі ціна піднімається приблизно до 8 леїв. Слусар пов'язує зниження цін у Молдові з наміром великої компанії Transoil, яка спеціалізується на переробці соняшнику та експорті зерна, імпортуватиме велику партію соняшнику з України, де його ціна становить близько 5 леїв за 1 кг.. За його даними, вже було доставлено дев'ять вагонів соняшника.

"Сила фермерів" оцінює, що цього року в Молдові буде зібрано близько 700 тисяч тонн соняшника.. Якщо влада не зробить дій, це може спричинити банкрутство для багатьох фермерів.

Відповідальні у Міністерстві сільського господарства Молдови заявили, що вони "не встановлюють ціни, а розробляють економічну політику, що базується на принципах ринкової економіки".

Держсекретар міністерства Василь Шарбан зазначив: "Під час обговорення експорту та цін в інших країнах необхідно враховувати додаткові витрати. Наприклад, вартість доставки в Констанцу додає близько 70 доларів за тонну.. Ми завжди підтримували політику співробітництва між економічними агентами. Якщо ціни не влаштовують, завжди можна звернутися до інших постачальників", - наголосив він.

Водночас, Шарбан спростував заяви офіційних осіб щодо імпорту соняшнику з України до Молдови.