МОК ухвалив рішення про виключення Олімпійського комітету росії зі свого складу

18:26 12 жовтня Київ, Україна

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення про зупинення членства Олімпійського комітету росії (ОКР). Таким чином, в організації відреагували на незаконне включення до складу ОКР олімпійських рад із тимчасово окупованих територій України.

Відповідна заява опублікована на офіційній сторінці МОК у соцмережі X.



На початку жовтня ОКР прийняв до свого складу регіональні олімпійські комітети так званих "ДНР" та "ЛНР", а також окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Голова національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт у відповідь звернувся до МОК із засудженням дій ОКР, а також повідомив, що це питання буде винесене на обговорення Виконавчого комітету 15-17 жовтня.



Ще перед засіданням Виконавчого комітету МОК в організації ухвалили рішення про усунення Олімпійського комітету росії. Причину такого рішення пояснили порушенням ОКР олімпійської хартії у контексті територіальної цілісності України.



МОК визначив для Олімпійського комітету росії безстрокове усунення до першого повідомлення. А також зазначив можливі наслідки такого рішення:

Неможливість виконання ОКР функцій національного олімпійського комітету та отримання фінансування від Олімпійського руху.

МОК залишає за собою право визначити можливість участі "нейтральних" спортсменів з російським паспортом на Олімпійських іграх 2024 та 2026 років відповідно до рекомендацій організації від 28 березня 2023 року.

Незважаючи на рекомендації щодо повернення до змагань, МОК досі не ухвалив остаточного рішення про майбутнє спортсменів з росії та білорусі на Олімпійських іграх у Парижі. Відповідне питання може розглядатися саме на засіданні Виконавчого комітету 15-17 жовтня.



При цьому наприкінці березня МОК змінив позицію виступів російських та білоруських атлетів на міжнародних турнірах, порекомендувавши федераціям повернути представників цих країн у "нейтральному" статусі.