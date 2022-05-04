Модернізований вантажний Dragon вирушив на МКС

06:00 07 грудня Київ, Україна





Ракета вивела на орбіту оновлену версію корабля Dragon. Планується, що він прибуде на МКС 7 грудня. Там апарат буде залишатися протягом місяця.



Запуск став 21-ю місією для кораблів SpaceX і першою - для модернізованого вантажного корабля компанії.



На відміну від Dragon Crew, який може вмістити на борту до семи членів екіпажу або чотири людини і вантаж, оновлена вантажна версія корабля має вдвічі більше шафок для зберігання наукових і дослідницьких зразків для транспортування на Землю і з неї.



Також корабель може зберігати корисне навантаження протягом всього часу перебування на МКС як доповнення до лабораторії на станції. Так, чотири вантажі з харчуванням будуть перебувати на кораблі протягом всього часу стикування.



Крім цього, вантажна версія корабля може зробити більше поїздок: якщо Dragon Crew був розрахований на дві поїздки на МКС і назад, то нова версія може зробити п'ять. У неділю, 6 грудня, SpaceX зробив свою 21 місію на МКС . З майданчика у Флориді стартувала вдосконалена версія вантажного корабля Dragon.Ракета вивела на орбіту оновлену версію корабля Dragon. Планується, що він прибуде на МКС 7 грудня. Там апарат буде залишатися протягом місяця.Запуск став 21-ю місією для кораблів SpaceX і першою - для модернізованого вантажного корабля компанії.На відміну від Dragon Crew, який може вмістити на борту до семи членів екіпажу або чотири людини і вантаж, оновлена вантажна версія корабля має вдвічі більше шафок для зберігання наукових і дослідницьких зразків для транспортування на Землю і з неї.Також корабель може зберігати корисне навантаження протягом всього часу перебування на МКС як доповнення до лабораторії на станції. Так, чотири вантажі з харчуванням будуть перебувати на кораблі протягом всього часу стикування.Крім цього, вантажна версія корабля може зробити більше поїздок: якщо Dragon Crew був розрахований на дві поїздки на МКС і назад, то нова версія може зробити п'ять.



Всього корабель доставить на космічну станцію 2 972 кілограми корисних вантажів: приналежності для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, екіпіровку для виходу в космос, апаратуру і комп'ютерні ресурси.



Зокрема, на МКС доставлять матеріали для досліджень бактерій і грибків проєкту BioAsteroid, матеріали досліджень змін клітин серцево-судинної системи в умовах невагомості (програма Cardinal Heart), зразки для проєкту HemoCue, за яким вчені визначають кількість лейкоцитів в умовах мікрогравітації, матеріали для дослідження процесів в клітинах і тканинах головного мозку тощо.